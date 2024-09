Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un 2025 yılında ‘Avrupa Kış Sporları Başkenti’ seçildiğini belirtti.Başkan Sekmen, söz konusu gelişmeyi tebliğ eden Avrupa heyetini makamında ağırladı. Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) Kurucu Başkanı Gian Francesco Lupatelli, Genel Sekreter Hugo Alonso, Bulgaristan Delegesi Damyan Dikov, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, ACES Türkiye Genel Sekreteri ve ASYA Kıtası Delegesi Adem Sever ile görüşen Başkan Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: “Şehrimizin spor alanındaki başarılarını uluslararası arenada taçlandıran önemli bir uluslararası buluşmaya daha ev sahipliği yaptık. Avrupa heyetimizi belediyemizde ağırladık. Erzurum’umuz sadece tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, aynı zamanda sporun her branşında sunduğu imkanlarla da bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Erzurum olarak ’2025 yılı Avrupa Kış Sporları Başkenti’ olarak seçilmemiz, bu potansiyelin uluslararası düzeyde tescillenmesidir. Bunun yanı sıra, Doğu Anadolu Bölgesi’nin 2024 Avrupa Spor Bölgesi unvanını kazanması, yalnızca Erzurum’umuzun değil, bölgenin tamamının sporla nasıl kalkındığını ve geliştiğini de göstermektedir. Bu kıymetli buluşmamız, sporun birleştirici gücünü ve şehirlerin bu güçle nasıl kalkındığını gösteren somut bir örnekte olmuştur. Her alanda olduğu gibi sporda da öncü rolümüzü sürdürmekte kararlıyız. Kadim memleketimizde, bölgemize kattığımız her değerin, gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli miras olduğunu unutmuyoruz. Kadim kentimizi, sporun başkenti olarak daha da ileriye taşımak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu kapsamda 2024 Aralık ayında Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirilecek olan ACES ödül töreninde şehrimizi temsil ederek ‘Avrupa Kış Sporları Başkenti’ ödülümüzü alacağız.”