Erzincanlı atletizm sporcusu Mahir İçli, 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen U20 Atletizm Türkiye Salon Şampiyonası’nda Türkiye üçüncüsü oldu.8-19 Ocak 2025 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen U20 Atletizm Türkiye Salon Şampiyonası, genç sporcuların kıyasıya mücadele ettiği bir organizasyon olarak hafızalarda yer aldı. Erzincan adına yarışan sporcu Mahir İçli, üç adım atlama branşında gösterdiği üstün performansla Türkiye 3.’sü olmayı başardı. 14.28 metre atlayan İçli, kişisel en iyi derecesini elde etti.