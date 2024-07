19-21 Temmuz tarihleri arasında Ergan Dağı Kayak Merkezinde yapılacak olan Ergan Dağı Doğa Sporları Festivali tanıtım toplantısı Erzincan Vali Yardımcısı/İl Özel Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat başkanlığında yapıldı.Erzincan İl Özel İdaresi salonunda yapılan Ergan Dağı Doğa Sporları Festivali tanıtım toplantısına Erzincan Vali Yardımcısı/İl Özel Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Genel Meclis başkanı Mehmet Cavit Şireci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, İl Kültür Müdürü Oğuzhan Yılmaz, AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş, ilgili kurum müdür ve amirleri ile kulüp temsilcileri katıldı.“30 Ağustos’ta da çok büyük bir motosiklet festivali var”Hafta sonu yapılacak olan festival ile ilgili bilgi veren Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, “Geçen hafta off road yarışmaları yapıldı. 30 Ağustos’ta da çok büyük bir motosiklet festivali var. Burada motor kulübü, off road kulübü, paraşüt kulübü yetkilileri var birlikte eksiklikleri tespit ederek gidermek için konuşacağız. Biz istiyoruz ki burada eksikliklerimizi görelim sonra giderelim üstüne koyarak ilerleyelim. 30 Ağustos’ta yapacağımız festivale yaklaşık bin 500 motosikletçi davet ediyoruz. Tüm katılımcılarımızı yurtlarımızda misafir edeceğiz. Konserlerimiz olacak. Yakıt desteklerimiz olacak. 30 Ağustosta ayrıca paraşütçülerimizin 1 haftalık bir dünya şampiyonaları olacak. Paraşüt kulübümüzde bu hafta yapacağımız etkinlikleri görsünler ki birlikte yapacağımız yarışmalarda Erzincan’ın tanımını yapmış olalım. Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak çok güzel etkinlikler yapıyoruz. İl Özel İdaremiz bizlere çok yardımcı oluyor. Burada öncelikli amacımız Ergan Dağı Kayak Merkezimizin tanıtımını yapmak.” dedi.“Çadırı kap gel” etkinliğimiz olacakErzincan Vali Yardımcısı/İl Özel Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat ise konuşmasında, “Valimiz Hamza Aydoğdu’nun talimatları doğrultusunda Ergan Dağı Kayak Merkezimizde çok güzel işler yaptık. Yaptığımız ve yapacağımız festivallerde diğer tüm kurumlarımızın da yüklenicisi olduk. İaşelerini yaptık. Bundan sonra çok daha güzel işler olacak. Ergan Dağı Kayak Merkezimizde geçen hafta off road gece konaklamalı etkinliği oldu. Etkinliğe katkı sağlayan Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze ve katkı veren diğer tüm kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu hafta sonu da “Çadırı Kap Gel” etkinliğimiz olacak. Burada su sporları, yamaç paraşütü, araç sporları motorkros gibi etkinlikler olacak. Hafta sonu da ayrıca sanatçı Emre Fel konseri olacak. Katılımın çok yüksek olmasını bekliyoruz. Ergan Dağı Kayak Merkezimizde o gün için 400 çadır kurulacak.” diye konuştu.Konuşmasını verdiği müjde ile sürdüren Erzincan Vali Yardımcısı/İl Özel Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, geçtiğimiz hafta yapılan off road sahasının modernize edilmesi ve motosiklet parkuru ile birleştirilmesi noktasında çalışma yapıldığını ve sözleşmenin imzalanma aşamasında olduğu belirtti.Hafta sonu yapılacak olan Ergan Dağı Doğa Sporları Festivali Cumartesi, yamaç paraşütü hedef yarışması, yamaç paraşütü serbest uçuş, motocros yarışması, gölde su sporları etkinliği, okçuluk ve Atıcılık etkinliği ile Emre Fel konseri olacak. Pazar günü ise sabah doğa yürüyüşü ile başlayan etkinlik, 2. etap yamaç paraşütü hedef yarışması, yamaç paraşütü serbest uçuşlar, serbest zaman etkinlikleri kapsamında su sporları, okçuluk, atıcılık, ip çekme ve kaya tırmanışı olacak. Etkinlik motocros gösterimi ve ödül töreni ile tamamlanacak.