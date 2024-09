Erzincan’da Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluş müdürleri Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde yapılan Eylül ayı toplantısında önemli konular masaya yatırıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bitkisel üretim ve hayvancılık sektöründe 2025-2027 yıllarında uygulanacak olan yeni destekleme modeli konusunda bilgi verdi.Yeni destekleme modelinin tarımsal üretime büyük katkılar sağlayacağını dile getiren İl Müdürü Şahin, Tarım Bakanlığı teşkilatları olarak yeni destekleme modeli ile ilgili olarak Eylül ayı içerisinde Erzincan’da konunun detaylı olarak Erzincan Merkez ve ilçelerinde düzenlenecek olan toplantılar ile kamuoyu ile paylaşılacağını dile getirdi.Şahin, Erzincan’ın süt ve besi havzasına dahil edilmesinin ardından Erzincan’da hayvancılık sektöründe desteklemelerin daha da artacağını söyledi. Erzincan’da ayrıca üç tarımsal örgütün bakanlık tarafından 1. sınıf tarımsal örgüt seçildiğini hatırlatan İl Müdürü Şahin, Erzincan’a sağlanacak katma değerin daha da arttığını vurguladı.Toplantıda Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Ömer Faruk Sarıtaş ise müdürlük olarak yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ömer Faruk Sarıtaş, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün çalışma alanının her geçen gün genişlediğini yakın zamanda Erzincan halkına yeni hizmetleri sunacaklarını kaydetti. Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün çok yakın zamanda et ve sütte tür analizlerini yapabileceğini belirten Sarıtaş, müdürlük bünyesinde kurulacak Real-Time PCR cihazının kurulum aşamasının sürdüğünü ardından et ve süt tür analizlerinin Erzincan’da yapılabileceğini kaydetti.Erzincan Valiliği’nin Erzincan’da üretilen balların analiz ücretlerinin yüzde 50’sini desteklediğini dile getiren Sarıtaş, bunun Erzincan açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi.Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü Ömer Faruk Sarıtaş yürütülen coğrafi işaret çalışmaları hakkında da kurum müdürlerine bilgi verdi. Halihazırda Erzincan’ın 10 coğrafi işaretli ürünü olduğunu, 10 ürüne ise patent için başvuruda bulunulduğunu söyleyen Sarıtaş, bu konuda yeni çalışmaların devam ettiğini belirtti.Toplantıya katılan kurum müdürleri kendi müdürlükleri bünyesinde yapılan çalışmaların değerlendirmesini yaptılar.