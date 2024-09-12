Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek YKS ücretleri, servis ücretler ve yeni eğitim döneminde öğrencilere verilecek burslarla ilgili açıklamalarda bulundu.Vali Hamza Aydoğdu, basın açıklamasında bin 100’ü ilkokul ve ortaokul öğrencisi olmak üzere bin 500 kişiye ücretsiz yemek verileceğini duyurdu. Aydoğdu, “Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilecek maddi durumu iyi olmayan bin 100 öğrencimize gelecek hafta pazartesinden itibaren öğlen yemeği vereceğiz. Aynı zamanda kendi okullarında bu arkadaşlarımız hafta içi her gün ücretsiz olarak yemeklerini yiyecekler. Bütün hazırlıklarımız tamamlandı. Ayrıca 13 Şubat Şehir Stadyumunun altında hazırlanan Terzi Baba Sofrası’nda stadın altında bir yer oluşturduk. Maddi durumu iyi olmayan 400 vatandaşımız da her gün burada öğlen yemeği yiyecek. Yani toplamda bin 500 vatandaşa pazartesinden itibaren öğlen yemeği yapacağız.” dedi.2024-2025 eğitim öğretim yılında bin 500 öğrenciye kamudan tek kuruş harcamadan burs verileceğini aktaran Aydoğdu, “Bin 200’ü üniversite öğrencisi 300’ü de lise öğrencisi olmak üzere toplam bin 500 öğrencimize okullar açık olduğu süre boyunca burs vereceğiz. 250 öğrencimizin burs katkısını organize sanayi bölgesine teşebbüs heyetleri karşılayacak. Diğer bin 250 öğrencimizin bursunu da hayırseverlerimizden temin ettik.” şeklinde konuştu.Geçen yıl üniversite öğrencilerine verilen toplu taşıma desteğinin bu yıl da devam edeceğini belirten Aydoğdu, aynı zamanda Erzincan’a yeni gelen üniversite öğrencilerine de hoş geldin demek amacıyla bin 500 kişilik kahvaltı verileceğini ifade etti.Öte yandan Aydoğdu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteye girecek öğrencilerin hepsinin YKS ücretlerini karşılayacaklarını kaydetti.Servis ücretlerine de değinen Aydoğdu, servis ücretlerinin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bin 750 TL olarak sabit kalacağını, ancak dört sefer yaptıklarında bu ücretin bin 900 liraya çıkacağını aktardı. Vali Aydoğdu aynı zamanda 300 dar gelirli öğrencinin servis ücretinin karşılanacağı müjdesini verdi.Son olarak ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören dar gelirli öğrencilere 2 bin tane ayakkabı dağıtılacağını dile getiren Aydoğdu, “Bunun da dağıtımını inşallah gelecek haftadan itibaren yapacağız.” dedi.Aydoğdu, söz konusu sosyal faaliyetlerin hiçbirine kamudan harcama yapılmadığının altını çizdi.