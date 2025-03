Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürü Remzi Ertek, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısı ile kutlama mesajı yayımladı.Ertek mesajında, suyun bizlere miras değil, gelecek nesillere bırakılacak bir emanet olarak benimsenmesi gerektiğini ifade etti.Her yıl 22 Mart tarihinde kutlanan ‘Dünya Su Günü’, suyun hayati önemi ve su kaynaklarının korunması gerekliliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler’in önemli bir etkinliğidir. 2025 yılında bu anlamlı günün teması "Buzul Koruma" olarak belirlendi."Su kaynaklarının korunması önemli"ESKİ Genel Müdürlüğü, yaptığı sosyal farkındalık projeleri ile toplumda su bilinci oluşturmak ve suyu korumak için çalışmalarına devam etmektedir. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Genel Müdür Ertek, şunları söyledi; "Su, insan yaşamı, ekosistem dengesi ve ekonomik kalkınma açısından vazgeçilmez bir kaynaktır. Ancak artık tükenmez bir kaynak olarak görülmemeli ve sürdürülebilir yönetim politikaları geliştirilmelidir.Dünya Su Günü, sadece bir farkındalık günü değil, aynı zamanda harekete geçmek için bir fırsattır. Küresel iş birliği ve bilinçli tüketimle, gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli su kaynakları bırakmak mümkündür. ESKİ olarak yaşamın en temel kaynağı olan içme suyunu şehrimizin her köşesine sağlıklı bir şekilde her haneye ulaştırmaya gayret ediyoruz. Ülkemiz, su stresi yaşayan ülkeler kategorisinde yer almaktadır. Kişi başına düşen yıllık su miktarı 1.500 m’ün altındadır ve bu miktarın 2030’a kadar 1.100 m’e düşmesi bekleniyor. Bu noktada su kaynaklarının korunması ve bilinçli su tüketimini yaygınlaştırmak toplumun her kesiminin vicdani yükümlülüğüdür"Bin 500 öğrenciye bilgilendirmeESKİ olarak 2024 yılında anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören 1.500’den fazla öğrenciye içme suyu arıtma tesislerinde ağırladıklarını vurgulayan Ertek, "Suyun barajdan çıkıp evlerimize uzanan zorlu yolculuğunu anlattık. Okullara giderek eğitim seminerleri verdik. Camilere, hastanelere, kamu kurumlarına yani toplulukların yoğun olduğu bölgelere su ile ilgili bilgilendirme afişleri astık. Tek bir gayemiz var oda şehrimizde bilinçli su kullanımını yaygınlaştırmak. Toplum olarak gelecek nesillerin bizlere emaneti olan suya sahip çıkmalıyız. Bu vesileyle su bilinci olan ve suyu verimli kullanan herkese teşekkür ediyor, daha güzel bir gelecek görmek ümidiyle 22 Mart Dünya Su Gününü kutluyorum" diye konuştu.