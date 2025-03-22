Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü "Bakım Sonrası Rehberlik ve İzleme Hizmetleri" kapsamında, Erzurum’da kamu kurumlarında çalışan devlet korumasındaki gençlere yönelik eğitim ve iftar programı düzenlendi.Eğitimde, gençlere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında hak ve sorumlulukları, görev ve yetkileri, disiplin kuralları, etik ilkeler, atama ve terfi süreçleri ile izin hakları hakkında kapsamlı bilgi verildi. Ayrıca, kamu çalışanlarının iş hayatında dikkat etmesi gereken protokol kuralları, bütçe yönetimi ve mali okuryazarlık konularında da bilgilendirme yapıldı.Eğitimlerin ardından gençler için iftar programı düzenlendi. Programa katılan yetkililer, gençlerle bir araya gelerek onların sorularını yanıtladı ve iş hayatındaki deneyimlerini dinledi.Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, programda yaptığı konuşmada gençlerin devlet kurumlarında daha bilinçli ve donanımlı bir şekilde görev yapmalarının önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Sizler, devletimizin çeşitli kurumlarında görev alan ve gelecekte bu kurumların yönetim kademelerinde yer alacak bireylersiniz. Kamuda çalışmak sadece bir iş sahibi olmak değil, aynı zamanda millete hizmet etme sorumluluğunu taşımaktır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu ve mevzuatı iyi bilmek, haklarınızı ve sorumluluklarınızı öğrenmek sizleri hem iş hayatında daha güçlü kılar hem de uzun vadede kariyerinizde önemli bir avantaj sağlar. Ayrıca, bütçe yönetimi ve mali okuryazarlık konularında bilinçli olmanız, hem kişisel yaşamınızda hem de kamudaki görevinizde size büyük katkı sağlayacaktır. Bizler, sizlerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz ve ihtiyaç duyduğunuz her noktada destek sunacağız."Gençlerin büyük ilgi gösterdiği programın sonunda, katılımcılar sorularını yönelterek merak ettikleri konular hakkında detaylı bilgi aldı. Eğitim programlarının ilerleyen süreçte devam edeceği belirtildi.