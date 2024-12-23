Yeni Mersin İdman Yurdu deplasmanına giden Elazığsporlu taraftarlar, otobüs yolculuğunda çiğ köfte yoğurdu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yeni Mersin İdman Yurdu’nu 3-2 yenen Elazığspor’da taraftarlar maç öncesi otobüste çiğ köfte yaptı. ’Kar mı yağmış şu Harput’un başına’ şarkısını söyleyen taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.