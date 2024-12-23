Yeni Mersin İdman Yurdu deplasmanına giden Elazığsporlu taraftarlar, otobüs yolculuğunda çiğ köfte yoğurdu.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yeni Mersin İdman Yurdu’nu 3-2 yenen Elazığspor’da taraftarlar maç öncesi otobüste çiğ köfte yaptı. ’Kar mı yağmış şu Harput’un başına’ şarkısını söyleyen taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.
Elazığsporlu taraftarlar otobüste çiğ köfte yoğurdu
Yeni Mersin İdman Yurdu deplasmanına giden Elazığsporlu taraftarlar, otobüs yolculuğunda çiğ köfte yoğurdu.
Yeni Mersin İdman Yurdu deplasmanına giden Elazığsporlu taraftarlar, otobüs yolculuğunda çiğ köfte yoğurdu.
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