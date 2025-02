Elazığspor Asbaşkanı Mustafa Şerifoğulları, Vanspor FK maçı sonrasında yaşanan olaylardan dolayı Van camiasından özür dilediklerini ancak olayların bu noktaya gelmesinde Vanspor yönetiminin sorumlu olduğunu ifade etti.Elazığspor Asbaşkanı Mustafa Şerifoğulları, Vanspor FK maçı sonrasında yaşanılan gelişmelerle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Şerifoğulları, "Öncelikle, Elazığspor olarak Vanspor camiasına ve Van halkına yaşanan olaylar nedeniyle içtenlikle özür diliyoruz. 45 kilometre dışarıda da olsa, bu olaylar bizim şehir sınırlarımız içinde meydana geldi. Ancak olayların bu noktaya gelmesinin tek suçlusu Vanspor Kulübü yönetimidir. Olayı büyüttüler ve şehirlerarası bir çatışmaya sebebiyet verdiler" dedi.Maç öncesinde Vanspor’u en iyi şekilde ağırladıklarını vurgulayan Şerifoğulları, "Galibiyet aldığımız için Elazığ camiası, taraftarı, yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları çok mutlu. Ligin en zor maçlarından biriydi. Deplasmanda Vanspor’u 2-0 gibi net bir skorla yenmiştik. Orada da bizi çok iyi ağırlamışlardı ve bizler de Vanspor yönetimine teşekkür etmiştik. O noktada, küçük çaplı olaylar orada da çıkmıştı. Hatta orada tribünden gelen bir madde nedeniyle oyuncumuz Hasan Ekici’nin kafası kırılmıştı. Küçük çaplı tribün olayları olmuştu ama biz protokolde hiçbir sorun ve sıkıntı yaşamadık. Bizi güzel bir şekilde ağırladılar. Orada bizim loca anlamında olmasa da bize biz alan ayırmışlardı. Biz de aynı şekilde kendilerini misafir etmek istediğimizi maçtan önce arayıp söyledik. Kendileri perşembe günü ve o gün Hasan başkanım ekiple birlikte kendilerini ziyaret ettiler. Cuma günü de görüşelim dostluğumuz pekiştirelim dedik. Kendisi de sağ olsun beraber hareket edelim, oturalım demişlerdi. Ayrıca Fuat Bavuk transferi ile ilgili birkaç işlemimiz vardı, onları da ’orada konuşmuş oluruz’ dedik. Otelde muhabbet ettik, güldük ve eğlendik. Her şey çok güzeldi. Hiçbir sorun yoktu ve tesislerimize gelip burada antrenmanlarını, idmanlarını yaptılar. Şehirde iki gün boyunca otobüsleri gezdi. Bulundukları otel de şehrin göbeğinde bir yerdeydi. Otobüslerinde hiçbir sıkıntı olmamıştı. Vanspor futbolcularına ve Vanspor yönetimine şehrimizde maç öncesinde hiçbir sıkıntı veya sorun oluşmadı. Maçtan önce Vanspor başkanına, seni valimiz, belediye başkanımız ve vekillerimizin olduğu hatta yanında da futbolcu ailelerinin olduğu bir alanda locada ağırlamak isteriz, sen de istediğin kişiyi içeriye alabilirsin ve protokolde yer sıkıntısı olabilir, dedik. O da bize teşekkür etti. Gökhan başkan da ısrarla locada olalım dedi. Biz dostluk anlamında kendilerine her türlü imkanı sağlamaya çalıştık" dedi.Vanspor yönetiminin hakem kararlarına yönelik açıklamalarını da eleştiren ve son olarak, tüm Van camiasına bir kez daha özürlerini ileten Şerifoğulları, dostluk ve kardeşlik ortamının korunması gerektiğini vurgulayarak, "Daha sonra maç sonunda yapmış olduğu açıklamaları maalesef hayretle izledik. Vanspor Kulübü olarak Van camiasına sitem ediyordu. O sitemlerini kendileri bilir. Kendi vekillerine, belediye başkanlarına sitem ediyorlardı. Evet bizim belediye başkanımız, valimiz, vekillerimiz arkamızdalar. Gelip maçlarımızı izliyorlar. Ancak Vanspor başkanının açıklamasının birkaç kısmında sorun vardı. Birincisi, bizi bir alana hapsettiler demeleri ve yöneticilerimiz darp ediliyor kısımları yanlış. Kimse darp edilmedi, tartışmalar çıkmış olabilir ama darp edilen hiç kimse yok. ’Bizim futbolcularımız darp edildi’ dedi. Sahaya baktık darp edilen kimse yok. Görüntüleri herkes izliyor. Bu görüntüleri biz yayınlamadık. Yayınlanan görüntüler ulusal yayında. Yani maç esnasında darp edilen bir oyuncu yok. Yenilgilerini farklı bir boyuta taşımak için bu açıklamaları biz doğru bulmadık ve doğru bulmadığımızı da dün resmi sayfamızdan bunu açıkladık. Biz, Van şehri, kardeş şehrimiz olduğunu ve Van’ı en güzel şekilde burada ağırlayıp göndermek istediğimizi dile getirmiştik. Bununla alakalı Erol başkan buraya geldiğinde ise, ’Konuşmanı takip ettim ve böyle bir hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ederim’ dedi. Ağırlamamızdan sonra Erol başkanın televizyonda bir röportajı var, diyor ki; ’Bizi en güzel şekilde ağırladılar’ ve biz karşılıklı olarak kardeşlik ortamının kurulması için elimizden gelen her şeyi yaptık. Maç bitti yine aynı şekilde davrandık. Öncelikle şehrimizden yaşanan olaydan dolayı tüm Van spor camiasından, Van halkından özür diliyoruz. 45 kilometre dışarıda da olsa bizim şehir sınırlarımız içerisinde oldu. Biz bundan dolayı çok özür dileriz. Ancak olayı bu noktalara çekilmesinin tek suçlusu Vanspor Kulübü yönetimidir. Olayı buralara çektiler, şehirlerarası bir çatışmaya sebebiyet verdiler. Bugün Elazığspor formasının yakıldığını gördüm. Bizim aramızda böyle büyük husumet yok ve Elazığ’da böyle olaylar olmadı" diye konuştu.