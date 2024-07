Elazığ’da düzenlenen Kuşaktan Kuşağa Resim Sergisi, büyük beğeni topladı.Elazığ’da sanatçı İsa Demir tarafından yapılan karma resimler, Elazığ Belediyesi’nin desteği ile Harput Musiki Müzesi önünde sergilendi. Kuşaktan Kuşağa Resim Sergisi, büyük beğeni topladı. Sergiyi gezen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti. Serginin açılışına Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Alaattin Meydanoğlu, sanatçı İsa Demir ve vatandaşlar katıldı.Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak hayatın her alanında olduğu gibi bugünde sanatın ve sanatçının yanında olduklarını belirten Müdür Alaattin Meydanoğlu, “Sanatçı İsa Demir ile sergimizi açmak bulunmaktayız. Bizlere bu anlamda çalışma fırsatı sunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na şükranlarımızı arz ediyoruz. Her alanda olduğu gibi bugün de sanatın ve sanatçının yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Biz Elazığ Belediyesi olarak sanatçımızın yapmış olduğu resim çalışmasını Harput Musiki Müzesi’nin önünde sergilenmesine imkan verdik. Kendisini tebrik ediyorum. Biz kültür müdürlüğü olarak kültürel faaliyetlerin her zaman yanında olduğumuzu göstermiş bulunmaktayız” dedi.Sanatçı İsa Demir ise “Belediyemiz bu konuda her zaman destek verdi. Yanımızda oldu. Bizi mutlu etti ve cesaretlendi. Bizim için şehrimiz çok önemli. Kültüre faaliyetlerin devamını istiyoruz. Belediyemizin kültür müdürlüğü bu anlamda her sanatçımıza yardımcı oluyor. Bizde bu çalışmamızı yaparken hep yanımızda oldular” diye konuştu.