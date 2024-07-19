Türkiye İş Bankası ve Petrol Ofisi Grubu iş birliğiyle 2023’te başlatılan ve şimdiye kadar 250 bini aşkın çocuğa ulaşan proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliğiyle genişletildi. Protokol ile 3 yıl içinde Türkiye’deki tüm Çocuk Evleri’nde 8-13 yaş aralığındaki çocukların da proje kapsamına alınması hedefleniyor.Türkiye İş Bankası ve Petrol Ofisi Grubu iş birliğiyle 2023 yılında hayata geçirilen “Bilim Kuşağı Atölyeleri" projesine şimdiye kadar deprem bölgesi başta olmak üzere 250 bini aşkın çocuk katıldı.Çocukların erken yaşta deneyler yaparak temel bilimsel kavramlarla tanışmalarına, bilim ve teknolojiye yönelik ilgi ve merak duygularının artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan “Bilim Kuşağı Atölyeleri” projesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliğiyle Çocuk Evleri’ne de taşınarak genişletildi. Bu vesileyle Malatya Çocuk Evi’nde gerçekleştirilen atölyede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran çocuklarla bir araya geldi.“Çocuklar, Atölyelerde öğrendikleriyle daha umutlu hayaller kuracaklar”İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran konuya ilişkin açıklamasında, Bilim Kuşağı Atölyeleri projesinin ilk olarak 6 Şubat depreminin ardından, deprem bölgelerinde okulların kapalı olduğu dönemde çocukların keyifli vakit geçirmesi, bilimsel düşünceyle yakınlaşması amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Petrol Ofisi Grubu ile birlikte deprem bölgelerinde 750 bin çocuğa ulaşma hedefiyle atölye çalışmalarının başladığını söyleyen Aran, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yaptığımız protokol ile önümüzdeki 3 yıl içinde Türkiye genelindeki Çocuk Evleri’nde 8-13 yaş aralığında bulunan çocuklarımızı da bu çalışmaya dahil edeceğiz” dedi.Türkiye Satranç Federasyonu ana sponsoru olarak, daha önce de Çocuk Evlerinde yaşayan çocukların satrançla tanışmasına vesile olduklarını ve bu tanışıklığın özellikle eğitim yaşamlarını nasıl olumlu etkilediğine tanık olduklarını söyleyen Aran, sözlerini şöyle sürdürdü:“İnanıyorum ki, Bilim Kuşağı Atölyeleri’nde öğrendikleriyle, burada tanışacakları rol model abla ve abilerinden aldıkları feyzle gelecekle ilgili daha da umutlu hayaller kuracaklar ve onlar gibi olmak için eğitimlerini tamamlayacaklar. İş Bankası, bundan 100 yıl önce ülkemizin ekonomik bağımsızlığını sağlamak ve aslında fırsat eşitsizliklerini gidermek için kurulmuş bir banka. O yüzden bu tarz projeleri gerçekleştirmeyi hem sorumluluğumuz olarak görüyor hem bundan büyük mutluluk duyuyoruz.”Proje, 67 ilde 254 bin 822 çocuğa ulaştıProjede deprem bölgesi öncelikli olmak üzere 67 farklı ilde 254 bin 822 çocuğa ulaşıldı. 719 öğretmene, Rol Model Öğretmenler Programı ile eğitimler verildi. Öğretmenler aracılığıyla 251 bin 363 çocuğa ulaşıldı. YGA’nın bilim eğitimcileri ve gönüllüleri ile 3 bin 459 çocukla 151 bilim kuşağı atölyesi gerçekleştirildi. 558 okula Twin Bilim Setleri ulaştırıldı.Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Elazığ, Gaziantep gibi illerde bilim eğitimcisi ve bilim gönüllüleri gözetiminde “Bilim Kuşağı Atölyeleri” gerçekleştirilirken, aynı zamanda çocuklara rahatlıkla kullanabildikleri, kullanırken hayal dünyalarını ve bakış açılarını zenginleştiren bilim setleri gönderildi.Özgüven, başarma, hayal kurma, merak duyma, cesaret, empati kurmaya olumlu etki ediyorÖğrencilerin akademik ilgisini ve okula bağlılığını artırdığının gözlemlendiği Bilim Kuşağı Atölyeleri projesinin etkisinin değerlendirmesi amacıyla YGA’nın FutureBright’a yaptırdığı araştırma sonuçlarında öne çıkan bazı sonuçlar şunlar:"Proje, katılımcı öğrencileri özgüven, başarma duygusu, hayal kurma, merak duyma ve cesaret gösterme, empati kurma gibi konularda olumlu etkiliyor. Kelebek etkisi oluşturarak öğrencilerin kendilerinden küçük sınıflara uygulama yaptırmalarına da imkan sağlıyor.Twin setleri öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmanın yanı sıra umut, motivasyon ve gelecek planlamalarına katkıda bulunuyor.Öğrencilerin oluşturacakları ve problem çözme becerilerini geliştirdiği, yeni şeyler üretme arzusunu teşvik ettiği belirtilen bilim setleri sayesinde öğrenciler, hayal güçlerini kullanarak gerçek dünyada uygulanabilir projeler düşünüyor ve bu projeleri gerçekleştirmek için gerekli adımları atma konusunda motive oluyor.Özelikle deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerin bilim setleri sayesinde kurdukları hayalleri arasında doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak, önceden bilmeye yönelik fikirler de var.Proje öğrencilerin empati kurma, paylaşım ve iş birliği yönlerini pekiştiriyor; ortak bir hedefte buluşabilmek, birlikte çalışma ve etkili takım çalışması yapma konusundaki motivasyonlarını artırıyor.Hazırladıkları projelerle yarışmaya katılan öğrenciler, hedef belirleme ve sunum yapma gibi alanlarda da beceri kazanıyor. Böylelikle çocuklar hem bireysel hem de takım çalışması yeteneklerini ve sosyal becerilerini geliştiriyor.Bilim Kuşağı Atölyeleri gibi projelere katılım, öğretmenlerin kendi mesleki pratiklerine ve kariyerlerine olan bakış açılarını da yeniden şekillendiriyor.Bu tür projeler sayesinde yenilikçi eğitim materyalleri ve öğretim metodolojileri hakkında bilgi edinerek eğitim sektöründeki son gelişmeleri daha iyi takip etme imkanı bulan öğretmenler, hem bu bilgi birikimi ile öğrencilere daha geniş bir perspektif sunuyor hem de öğrencilerle bağlarını güçlendiriyor."