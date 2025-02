Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki kuaförlük kursunda eğitim alan kadın kursiyerlere cilt bakım seti hediye edildi.Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, çalışmalarını ve kurslarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Müdürlük, kurslar yanı sıra kadın kursiyerlerinde her zaman yanında oluyor. Bu çerçevede kuaförlük kursunda eğitim gören kadınlara proje dahilinde cilt bakım seti hediye edildi. Aldıkları hediyeler ile mutluluk duyan kadınlar, emeği geçenlere teşekkür etti.Her zaman kursiyerlerin yanında olduklarını dile getiren Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, "Müdürlük olarak farklı alanlarda kurslar düzenlemekteyiz. Olgunlar ek hizmet binamızda da farklı alanlarda 16 kursumuz var. Bu kurslarımızdan biri de Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanındaki kuaför kursumuzdur. Kursiyerlerimize ürün dağıtımı için bir araya geldik. Elazığ’da 2020 ve 2023 yıllarında deprem yaşandı. Bu depremden sonra da toparlanma sürecinde ilimizdeki kadınlarımıza meslek öğretmek, öğretirken destek olmak, dayanışma ruhunu canlı tutma için hemşerimiz Nazan Kuloğlu Yılmaz himayesinde bir proje imza attık. Proje kapsamında Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanımızdaki kurslarımız malzeme desteği sağlandı. Bu destek kapsamında kursiyerlerimizde cilt bakım seti hediye ettik. Amacımız kadınlarımıza meslek öğretmek, güçlü olmasını sağlamaktır. Güçlü bir toplum güçlü kadınlarla olur. Bizde bir nebze olsun onlara destek olmak amacıyla böyle bir faaliyetin içerisinde olduk" dedi.Usta Öğretici Hülya Tanyıldızı ise "Kursumuzda elimizden geldiği kadar öğrencilerimize kuaförlük adına her şeyi öğretmeye çalışıyoruz. Bizde destek verelere çok teşekkür ederiz. Şu an burada 20 kişiyiz. Saç kesimi, fön, boyama, türban eğitimi olmak üzere birçok eğitimi veriyoruz" diye konuştu.