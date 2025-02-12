Van’ın Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş, Tuşba Sağlıklı Hayat Merkezi’nin (SHM) daha iyi tanınması ve ücretsiz hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılması amacıyla ilçede görev yapan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yönelik bir hafta süren hizmet içi eğitim programı düzenledi.Eğitim kapsamında, SHM’nin işleyişi ve sunduğu hizmetler hakkında detaylı bilgilendirme yapılarak, katılımcılara merkezin birimleri gezdirildi. Eğitim programının sonunda, vatandaşların Tuşba Sağlıklı Hayat Merkezi’ne yönlendirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Dr. Semra Gümüş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, eğitime katılan tüm aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına teşekkür ederek, Sağlıklı Hayat Merkezleri’nin önemine dikkat çekti. Gümüş, "Sağlıklı Hayat Merkezleri, sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan çok amaçlı yapılardır. SHM’ler, toplum sağlığı merkezine bağlı ek hizmet birimi olarak faaliyet göstermektedir" dedi.Dr. Gümüş, SHM’ler aracılığıyla aile hekimliği hizmetlerinin desteklendiğini ve güçlendirildiğini belirterek, şu hizmetlerin sunulduğunu aktardı:"Bireylerin sağlıklı yaşam tarzı benimsemelerine yönelik danışmanlık hizmetleri, Röntgen, laboratuvar hizmetleri gibi birinci basamak sağlık hizmetleri, psikolojik ve sosyal destek hizmetleri, hareketli yaşamı teşvik eden fizyoterapi hizmetleri, çocukların sağlıklı gelişimine yönelik danışmanlık ve destek hizmetleri, sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleriyle mücadele, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam programları kapsamında yanlış beslenme alışkanlıkları ve obeziteyle mücadele, kanser tarama ve eğitim hizmetleri, kadın sağlığına yönelik danışmanlık ve destek hizmetleri, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve korunma yöntemleri, kronik hastalıkların takibi ve yönetimi konularında hizmet veriliyor."SHM’lerin, toplumun yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıklar kazandırmayı amaçladığını vurgulayan Dr. Gümüş, "Merkezlerimizde sunulan hizmetlerle, bireylerin sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmayı ve toplumun genel sağlık düzeyini yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımızın desteği büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.Tuşba Sağlıklı Hayat Merkezi’nde sunulan tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu belirten Dr. Gümüş, vatandaşları merkezin hizmetlerinden yararlanmaya davet etti. SHM’lerin, toplumun sağlık ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir hizmet ağı sunduğunu söyleyen Gümüş, "Amacımız, sağlık hizmetlerini vatandaşlarımızın ayağına götürmek ve erişimi kolaylaştırmaktır" dedi.