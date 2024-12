Elazığ, gençlik politikalarının şekillenmesine katkı sağlayan "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı"na ev sahipliği yaptı.Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı, 27 Aralık 2024’te Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, gençlerin geleceğini şekillendirecek stratejiler masaya yatırıldı. Çalıştaya, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Elazığ Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Murat Erdoğan, kurum ve kuruluş temsilcileri, STK temsilcileri, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve gençler katılım sağladı.Çalıştayda, afet yönetimi ve dayanıklılık, bilim ve teknoloji, çevre ve iklim, değerler, eğitim ve hayat boyu öğrenme, gençlik bilgilendirilmesi, gençlik sağlığı, istihdam ve girişimcilik, katılım ve sivil toplum, sosyal kapsayıcılık, uluslararası gençlik çalışmaları, ortak akılla strateji üretimi başlıklarına yer verilerek 11 ana başlık altında oturumlar düzenlendi.Gençliğin önemli olduğunu belirten Vali Numan Hatipoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti aynı zamanda gençliğin enerjisiyle kurulmuş bir devlet. Atatürk ‘Bütün Ümidim Gençliktedir’ diyerek aslında işaret etmiş ve tüm Dünyada kutlanan tek gençlik bayramı yine siz değerli gençlere armağan etmiş” dedi.Çok güzel bir organizasyon olduğunu aktaran AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, "Bizlerde şeref duyduk mutlu olduk. Her bir başlık birbirinden kıymetli her biri şehrimize, ülkemize ve bizlere katkı sağlayacak gündemler katkı sağlayacak maddeler bu toplantının çıktılarında özellikle inceleyeceğimi ve özellikle kendi fikirlerimizle birlikte pekiştirip hayata geçirme yönünden de elimizden gelen gayreti göstereceğimize söz vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Gençliğimizin geleceğine fikirlerinizle yön vereceğiniz bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Özellikle gençlerimizi her fırsatta bizler Elazığ Belediye Başkanı olarak önemsediğimizi bir kez daha sizlerin huzurunda vurgulamak istiyorum. Yarınlarımızın liderleri, sporcuları, iş adamları, bilim adamları ve sanatçılarının olduğu bu kıymetli ortamda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Gençlik bizim en büyük hazinemiz ve geleceğimiz sizlerin enerjisiyle, sizlerin idealleriyle ve sizlerin hayalleriyle şekillenecektir ve bizlerinde güçlü bir gelecek inşa etmemiz hususunda sizlerin sesine kulak vermek sizlerin sorunlarını çözmek ve sizlere daha güzel bir gelecek hazırlamak için göreve geldiğimiz günden itibaren bütün kurumlarımızla bütün paydaşlarımızla çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise, "Biz gençlere önem veren bir iliz. Gençler bizim için çok değerli. Bakanlığımız öncülüğünde düzenlenen Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayında 11 ana başlık altında oturumlar düzenlendi. Çalıştayda raporlar tutuldu ve sonuçlar hem Bakanlığımızla hem de il protokolümüzle paylaşılacaktır" şeklinde konuştu.