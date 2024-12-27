Muş Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonunda 1 şüphelinin midesinden 84 kapsül halinde eroin çıktı.Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkine engel olmak için düzenledikleri çalışma kapsamında, midesinde 84 kapsül eroin bulunan 1 kişiyi yakaladı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince, ilimiz ve Batı illerine yönelik uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen risk analizi çalışmaları sonucunda, bir şüphelinin uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilmiştir. 25 Aralık 2024 tarihinde saat 02.20’de, şüphelinin bulunduğu şehirlerarası yolcu otobüsü, ekiplerimizce il merkezine girişte oluşturulan kontrol noktasında durdurulmuştur. Otobüste yolcu olarak bulunan S.S. isimli şahıs, görevlilerimizin sorgulaması sonucunda şüpheli görülerek hastaneye sevk edilmiştir. Hastanede yapılan iç beden muayenesi ve tomografi görüntüleri sonucunda, şahsın midesinde uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilmiştir. Hastanede yapılan tespit sonrasında şüpheli şahsın midesinden toplam 84 adet kapsül içerisinde daralı ağırlıkları 842 gr gelen eroin maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs, ’Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti’ suçundan gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiş ve tutuklanmıştır. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir” denildi.