Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde mesai dışı poliklinik hizmetleri başlatıldı.Elazığ’da Fethi Sekin Şehir Hastanesinde başlatılan mesai dışı poliklinik hizmetinin ardından Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde de aynı uygulama hayata geçirildi. Konu hakkında bilgilendirmelerde bulunan Elazığ İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu, ’’İlimiz sağlıkta merkezi bir konumdadır ve sağlık tesislerimiz, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız ve tıbbi donanımımızla konumumuz her geçen daha da pekişmektedir. İlimiz, sağlık tesislerine müracaat yoğunluğu bakımından ön sıralarda yer almaktadır. Bu müracaatlarda taleplerin yoğunlaştığı belli poliklinikler tespit edilmiştir. Amacımız, gündüz yoğunluktan dolayı polikliniklerde randevu bulamayan ya da o saatlerde hastaneye gelemeyen, kontrollerini yaptıramayan, tedavi olamayan vatandaşlarımızın mesai saatleri dışında bu hizmeti alabilmelerine imkan sağlamaktır. İhtiyacı olan hiçbir hastamızın muayene olmadan sağlık tesislerimizden ayrılmasını istemiyoruz. Fethi Sekin Şehir Hastanesinde zaten mesai dışı polikliniklerimiz mevcuttu. Bu ay itibariyle de Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizde de mesai sonrası poliklinik hizmetlerine başladık” dedi.Mesai sonrası poliklinik hizmeti sunacak branşların hizmet gün ve saatlerinin hastanelerin internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından da takip edilebileceğini belirten Dr. Emrah Gecekuşu, ’’2025 Ocak ayı itibariyle Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemiz her hafta salı ve perşembe günleri 17.00-19.00 saatleri arasında 29 poliklinik ile vatandaşlarımıza genel diş sağlığı hizmeti vermeye başladı. Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Fethi Sekin Şehir Hastanemizde mesai dışı poliklinik hizmetlerini zaten uzun bir zamandır sunuyorduk. Kulak burun boğaz ve cildiye poliklinikleri hafta içi her gün, göz hastalıkları polikliniğimiz ise yine hafta içi belirli günlerde mesai saatleri dışında halihazırda hizmet vermeye devam ediyordu. Diş hastanesi polikliniklerinin da eklenmesiyle sunmuş olduğumuz hizmet yelpazemizi genişletmiş olduk. Vatandaşlarımız Alo 182 çağrı merkezini arayarak ya da Merkezi Hekim Randevu Sistemi mobil uygulaması üzerinden polikliniklerimize randevularını alabilirler. Uygulamanın ilimize faydalı olmasını temenni ediyor, hastalarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.