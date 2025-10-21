Peygamber Sevdalıları Vakfı Elazığ İl Koordinatörlüğü, her yaştan Elazığlının gönlüne hitap edecek, ödülleriyle de umut verecek bir Siyer Yarışması düzenliyor. "O’nu Oku, O’nu Yaşa" sloganıyla yola çıkan yarışma, sadece bir bilgi yarışması değil, bir gönül seferberliği olarak tanımlandı.

Vakıf yetkilileri, yaptıkları açıklamada bu anlamlı organizasyonun amacını şu sözlerle dile getirdi: “Bu yarışma, 7’den 70’e herkesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in o eşsiz hayatını daha iyi anlamak, onun güzel ahlakını, şefkatini ve adaletini yeniden kuşanmak için bir araya getiren bir buluşma. Bu, sınavdan öte bir sevda yolculuğudur. Tüm hemşehrilerimizi, bu manevi soframıza katılmaya ve O'nunla aramızdaki bağı daha da güçlendirmeye davet ediyoruz.”

BİR ÖMRE BEDEL BİR FIRSAT: ÖDÜLLER KALPLERİ ISITACAK

Yarışma, sadece manevi kazanç değil, aynı zamanda dünyevi güzellikler de vaat ediyor. Kategorilere göre dağıtılacak yüzlerce ödülün yanı sıra, en dikkat çekici ödüller yetişkin ve lise gençliği kategorilerinde verilecek.

* 4. ve 5. Sınıflar: 400 kişiye çeşitli ödüller.

* 6, 7 ve 8. Sınıflar: 600 kişiye çeşitli ödüller.

* Lise Kategorisi: 2 Kişiye Umre ve 150 kişiye çeşitli ödüller.

* Yetişkin Kategorisi: 3 Kişiye Umre ve 150 kişiye çeşitli ödüller.

Ayrıca, tüm kategorilerde elektronik çekilişle belirlenecek toplam 16 kişi, çeyrek altın ile ödüllendirilecek.

Yol Haritanız: Yarışma Detayları

* Yarışma Konusu: `Allah’ın Habibi Muhammed (s.a.v)` ve `Peygamberimizden Hayatlar` kitapları.

* Son Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma

* Sınav Tarihi ve Saati: 8 Şubat 2026 Pazar, Saat: 11.00

* Kayıt ve Bilgi: Tüm detaylara, yarışma kitaplarına ve online kayıt formuna [www.peygambersevdalilari.com](https://www.peygambersevdalilari.com) adresinden ulaşılabilir.

* İletişim: Sorularınız için [[email protected]](mailto:[email protected]) adresiyle iletişime geçilebilir.

Elazığ halkı, bu müstesna etkinlikle hem Peygamber sevdasını tazeleme hem de umre gibi büyük bir mükafatı kazanma fırsatı bulacak. Son başvuru tarihi olan 16 Ocak 2026’yı kaçırmayın; bu manevi yolculukta siz de yerinizi alın.

