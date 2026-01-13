Başkan Gök; “İktidar ve muhalefet ayrımı gözetmeksizin, ortak akıl ve vicdanla hareket edilerek Elazığ’ın öncelikli sorunlarının ele alınması kamuoyunda memnuniyetle karşılanmıştır.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nin şehrin doğu tarafına konumlanması ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapatılması, şehir merkezinde ciddi bir sağlık hizmeti boşluğu oluşturmuştur. Bu durum, şehir merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın acil ve rutin sağlık hizmetlerine erişiminde güçlükler yaşamasına, Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde aşırı yoğunluk oluşmasına ve buna bağlı olarak hizmet kalitesinde düşüş meydana gelmesine neden olmaktadır.

Bu noktada, Eski SSK Hastanesi alanına yapılması planlanan 150 yataklı ikinci basamak hastane, şehir merkezinde oluşan sağlık hizmeti boşluğunu giderecek stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır. Elazığ Valiliği öncülüğünde, milletvekillerimizin ve Belediye Başkanımızın katılımıyla gerçekleştirilen istişareler, şehrimizin sağlık altyapısının güçlendirilmesi adına umut verici bir adımdır. Şehir hastanesinin doğuda, üniversite hastanesinin ise batıda konumlanacak olması nedeniyle, şehir merkezinde ikinci basamak bir hastanenin hayata geçirilmesi önemli bir ihtiyaca cevap verecektir.

Yeni hastanenin hizmete girmesiyle birlikte, Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile Fırat Üniversitesi Hastanesi arasındaki hasta ve hizmet yoğunluğu dengelenecek, her iki kurum üzerindeki aşırı yük azalacaktır. Modern altyapı ve güncel teknolojik donanımla hizmet verecek olan bu hastane; hasta konforunu artıracak, tanı ve tedavi süreçlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacaktır.

Bununla birlikte, Elazığ’ın nüfus yapısı, bölgesel sağlık hizmeti yükü ve gelecek yıllara ilişkin öngörüler dikkate alındığında, planlama aşamasında olan bu önemli yatırımın yatak kapasitesinin revize edilerek daha yüksek bir kapasiteyle, örneğin 400 yataklı olacak şekilde ele alınmasının, uzun vadede şehrimizin sağlık ihtiyaçlarına daha güçlü ve sürdürülebilir bir cevap sunacağı değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım, ilerleyen yıllarda yeniden kapasite yetersizliği yaşanmaması adına da önemli bir planlama avantajı sağlayacaktır.

Projenin yatırım programına alınması ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı nezdinde yürütülen temaslar, sürecin ne denli ciddi ve kararlı bir şekilde ele alındığını göstermektedir. Gerek Sağlık Bakanlığı bütçesinden yatırım yapılması, gerekse özel fon modelleriyle atıl durumdaki arsaların ekonomiye kazandırılması yönünde ortaya konulan alternatifler, çözüm odaklı bir yaklaşımın somut göstergesidir.

Sağlık hizmetlerinin herkes için eşit, erişilebilir ve sürdürülebilir olması Elazığ’ın geleceği açısından hayati öneme sahiptir. Bu doğrultuda atılan adımların kısa sürede somut yatırımlara dönüşmesi, şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirecek ve yaşam kalitesine doğrudan katkı sunacaktır.

Elazığ’ın geleceği adına elini taşın altına koyan; iktidar ve muhalefet ayrımı gözetmeksizin ortak irade ortaya koyan Valiliğimize, Belediye Başkanlığımıza ve ilimizin tüm milletvekillerine teşekkür ediyor, bu güçlü birlikteliğin Elazığ’ımıza daha kapsamlı ve güçlü bir sağlık yatırımı olarak yansımasını temenni ediyoruz”.