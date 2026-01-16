Özgül, ziyaret programı kapsamında Elazığ Esnaf ve Sanatkârlar Birliği Başkanı Turan Kurnaz’ı da makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerde esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntılar, artan maliyetler ve esnafın beklentileri üzerine istişarelerde bulunulurken, oda başkanlarının yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi alındı.

Burak Özgül, ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada esnafın toplumun bel kemiği olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: “Öncelikle yeniden güven tazeleyerek seçilen tüm oda başkanlarımızı tebrik ediyorum. Allah hayırlı hizmetler nasip etsin. Ben de uzun yıllardır esnaflık yapan biriyim. Esnafın yaşadığı sorunları yakından biliyorum. Devletimiz her zaman esnaflarımızın yanında olmalı ve onları desteklemelidir. Esnaflarımız bacasız bir fabrika gibidir. Üreten, istihdam sağlayan ve ekonomiyi ayakta tutan kesim esnaflarımızdır. Esnaf odalarımız ise devletimiz ile esnafımız arasında önemli bir köprü görevi görmektedir.”

“ESNAF VE SANATKÂRLAR BİRLİĞİ BİNASI ELAZIĞ’A DEĞER KATTI”

Özgül, Elazığ Esnaf ve Sanatkârlar Birliği Başkanı Turan Kurnaz’ın Elazığ’a kazandırdığı hizmet binasına da dikkat çekerek, yapılan yatırımların esnaf açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Özgül açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Ziyaretlerimiz kapsamında Birlik Başkanımız Turan Kurnaz’ı da ziyaret ettik. Başkanımız, Elazığ’a Esnaf ve Sanatkârlar Birliği hizmet binasını kazandırarak önemli bir yatırımı hayata geçirdi. Esnaflarımız adına kendilerine teşekkür ediyorum. Kim memleketimiz için bir çivi çakmışsa Allah ondan razı olsun.”

Oda başkanları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Burak Özgül’e teşekkür etti. Karşılıklı fikir alışverişiyle geçen ziyaretlerin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.



