Saadet Partisi İl Başkanı Yunus Emre Yüksel ve beraberindeki heyet, kongrelerini tamamlayıp göreve başlayan; Esnaf ve Sanatkarlar Karma Oda Başkanı Hakan Albayrak’a, Kuaförler Oda Başkanı Necmettin Türkoğlu’na, Tuhafiyeciler Oda Başkanı Mithat Ulaş’a, Kahveciler Oda Başkanı Ferhat Evsen’e, Hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Oda başkanlarından Esnaf üyelerinin sıkıntılarını dinleyen İl başkanı YÜKSEL; Esnafımızın sıkıntılarını biliyoruz, enflasyona bağlı yaşadığı mağduriyeti, bağkur pirimlerinin yüksek oluşunu, elektirik, kira ve personel maaşlarını zar zor ödeyebilirken; artan vergi denetimleriyle iyice küçük esnafın bunaltılması neredeyse tüm esnafımızın ortak sorunu. Büyük mükelleflere ve holdinglere işletilemeyen vergi kanunları maalesef küçük işletmelere işletiliyor. Saadet iktidarında yapılacak kanuni düzenlemeyle vergi servetten alınarak bu zulmün önüne geçeceğiz. İktidarın 23 yılda iç politikasıda, dış politikasıda ülkemizi iyi olmayan bir noktaya sürüklemiştir ve artık ardına sığınacağı bir bahaneside kalmamıştır. Ama hiçkimsenin şüphesi olmasın bizler hastalığın kaynağını da, reçetesini de çok iyi biliyoruz, Bu vesile ile Oda başkanlarımıza görevlerinde en büyük muvaffakiyetler diliyor, kendilerinin şahsında oda üyesi esnaflarımıza da, Ahilik ahlakına uygun, berketli, helal kazançlar diliyorum. dedi.