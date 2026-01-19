Başkan Gök; “Son günlerde yaşanan kazalar ve tarafımıza ulaşan saha bildirimleri, moto kurye kazalarında belirgin bir artış olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.Buzlu ve karlı yollarda motosiklet kullanımı; kontrol kaybı, düşme ve ölümle sonuçlanabilecek kazaların yaşanma ihtimalini katbekat artırmaktadır. Buna rağmen, birçok moto kurye ağır iklim şartlarında çalışmaya zorlanmakta, ticari kaygılar insan hayatının önüne geçirilmektedir. Bu tablo kabul edilemezdir.

Bir siparişin zamanında teslim edilmesi, bir emekçinin canından daha değerli değildir. Yaşanan kaza artışları, bu durumun artık ertelenemez bir iş sağlığı ve güvenliği sorunu haline geldiğini göstermektedir.

Buradan yetkililere ve ilgili tüm kurumlara açık çağrımızdır:Yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşullarının olduğu dönemlerde motosikletle sipariş dağıtımı geçici olarak durdurulmalı veya yasaklanmalıdır.İşverenler, çalışanlarını bu şartlarda çalışmaya zorlamamalı; can güvenliği esas alınmalıdır.İlgili kamu kurumları gerekli denetimleri artırmalı ve acil yasal düzenlemeleri hayata geçirmelidir.

İnsan hayatını esas almayan hiçbir çalışma modeli sürdürülebilir değildir. Emekçinin can güvenliği, tüm ekonomik hesapların üzerindedir. Sendikamız, bu konuda gerekli adımlar atılana kadar mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” dedi.