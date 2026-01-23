Abdullahpaşa Mahallesi Muhtarı Ramazan Kil, yaşanan olay sonrası milli duruşun ve birlik beraberliğin simgesi olarak mahalle girişine Türk Bayrağı astırdı. Mahalle girişine asılan ay yıldızlı bayrağın üzerine, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ve vatan anlayışını en güçlü şekilde ifade eden “Mevzubahis Vatansa Gerisi Teferruattır” yazısı yer aldı.

“BAYRAĞIMIZA UZANAN ELLER KARŞILIKSIZ KALMAZ”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Abdullahpaşa Mahallesi Muhtarı Ramazan Kil, Türk bayrağının milletin namusu ve bağımsızlığının simgesi olduğunu vurguladı.

Ramazan Kil açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Ay yıldızlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. Türk bayrağı, bu milletin şerefidir, onurudur. Vatanımız ve bayrağımız söz konusu olduğunda bizim için söz biter. Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.”

MAHALLE HALKINDAN DESTEK

Mahalle sakinleri de, Mahalle Muhtarı Ramazan Kil’e teşekkür ederek bu davranışını memnuniyetle karşıladı. Vatandaşlar, Türk bayrağının her zaman baş tacı olduğunu ve bayrağa uzanan her türlü saldırının karşısında olduklarını dile getirdi.



