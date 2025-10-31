Ziyarette, sebze ve meyve sektöründeki faaliyetler, ürün tedarik zinciri, satış süreçleri ve pazar imkanları üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Ziyaret sırasında esnafın sorunlarını dinleyen Öner, mevcut işlerin yeterli verimlilikte olmadığını ve birçok noktada iyileştirmeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. “Elazığ, stratejik konumu itibarıyla Doğu Anadolu’nun bölgesel dağıtım merkezi olma potansiyeline sahip. Bu potansiyeli harekete geçirmek için somut projeler geliştireceğiz” diyen Öner, yerli üretimi güçlendirip pazarlama ağlarını genişletmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Nurullah Öner ayrıca, yeni hal yasası değişikliğini yakından takip edeceklerini ve bu süreçte esnafın her yönüyle bilgilendirilip hazırlanacağını vurguladı. “Yasal değişiklikler üretici ve tüccar için hem fırsatlar hem de riskler taşıyor. Bizim görevimiz, esnafımızı bu sürece bilinçli bir şekilde hazırlamak ve uyum sürecinde yanlarında olmaktır,” dedi.

Esnafın sıcak ilgisinden dolayı teşekkür eden Öner, “Elazığ’ın ticaretini, üretimini ve dağıtım kapasitesini birlikte büyüteceğiz” diyerek açıklamasını tamamladı.

