Elazığ Belediyesi, örnek bir projeyi daha hayata geçirerek Şehir Lokantasını vatandaşın hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Her kesime hitap edecek ve ekonomik olmasının yanında kaliteli yemekleri vatandaşlarla buluşturacak olan Elazığ Belediyesi Şehir Lokantası, açılışa hazır.Sosyal Belediyecilikte Elazığ Vizyonu sloganıyla başladığı ikinci hizmet döneminde şehri yatırımlarla donatmaya ve Elazığlıların yaşamlarına dokunmaya devam eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, örnek bir projeyi daha hizmete sunmaya hazırlanıyor. Et ve Süt Kurumu ürünlerinin daha uygun fiyatlarla kaliteli bir şekilde vatandaşlara ulaştırıldığı Et Satış Mağazasını hizmete sunan, sofraların vazgeçilmezi temel gıda ürünü ekmeğe daha ekonomik ve sağlıklı bir şekilde erişilebilmesini sağlayacak Halk Ekmek Üretim Tesisini şehre kazandıracak olan Başkan Şerifoğulları, sosyal belediyecilikte hizmet ağını Şehir Lokantası ile güçlendirecek. Tam donanımlı yapısıyla önemli sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde açılacak olan Şehir Lokantası, toplam 300 metrekare alan üzerinde oluşturuldu. Tekli, çift kişilik ve dört kişilik masalardan oluşan Şehir Lokantası, ızgara, sulu yemek, çorba, salata ve meyveden oluşacak zengin menüsü ile de vatandaşlara hizmet sağlayacak.Tüm hazırlıkların tamamlandığı Elazığ Belediyesi Şehir Lokantasının, kısa bir süre içerisinde açılışının yapılarak vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor.