Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan, Eğitimci-Yazar Gökhan Müftüoğlu’nun konuşması olarak katıldığı ‘Sınav Kazandıran Taktikler’ Seminerine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Türkiye genelinde ‘Gri Koç’ olarak bilinen, seminer ve konferansları büyük ilgi gören Gökhan Müftüoğlu, keyifli geçen söyleşide öğrencilere etkili ve verimli ders çalışma konularında önemli bilgiler aktardı.Yeşilyurt’u yeniden inşa etme noktasında her alanda aktif ve dinamik bir çalışma yürüten Prof. Dr. İlhan Geçit Başkanlığındaki Yeşilyurt Belediyesi, çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle her yaştan vatandaşın sosyal hayatına güzel ve kalıcı dokunuşlarda bulunuyor.Geçen sene yaşanan depremin ardından özellikle çocuk ve gençlerin eğitim hayatlarına katkı sunacak organizasyon, etkinlik ve hizmetlere daha fazla ağırlık veren Yeşilyurt Belediyesi, konferansları, yayınları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sadece sınav dönemindeki gençlerin değil her yaştan insanın büyük bir beğeniyle takip ettiği Eğitimci-Yazar Gökhan Müftüoğlu’nu, Malatya’lı öğrencilerle buluşturdu. Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonunda gerçekleştirilen seminere gençler adeta akın etti.Salonun tıklım tıklım dolduğu seminere konuşmacı olarak katılan Eğitimci-Yazar Gökhan Müftüoğlu, sınavlara hazırlık süreci, stresle baş etme yöntemleri, zamanın verimli değerlendirilmesi ve etkili çalışma yöntemleri gibi pek çok konuya ilişkin öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Gökhan Müftüoğlu’nun etkileyici sunumu eşliğinde anlattığı başarı, motivasyon ve odak oluşturmaya dair konular katılımcılar tarafından dikkatlice takip edildi.Yaklaşık iki saat süren etkinlikte Müftüoğlu, gençlerin sorularını da yanıtladı. Seminerin son derece faydalı olduğunu belirten gençler, düzenlenen etkinlik için Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’e teşekkür etti.Eğitimci-Yazar Gökhan Müftüoğlu’na yaptığı sunumdan dolayı teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, sınavlardaki başarının anahtarının disiplinli, planlı ve özverili çalışma olduğunu söyledi.Konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Sizler bizim geleceğimiz ve umudumuzsunuz. Derslerinizde ve gireceğiniz sınavlarda başarılı olmanız için her türlü desteği veriyoruz. Seçim vaatlerimizden olan ücretsiz YKS ve LGS kurslarımızı geçen hafta itibariyle başlattık. Sizlerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmeniz ve başarılarınıza yeni başarılar ekleyebilmeniz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hazırlık sürecinde olduğunuz sınavlar öncesinde hem moral ve motivasyonunuzu artırmak hem de sınavlara hazırlanırken dikkat etmeniz gereken önemli konu başlıklarını anlatması için bu alanda etkili ve verimli çalışmalar yapan Eğitimci-Yazar Gökhan Müftüoğlu’nu sizlerle buluşturuyoruz. Sınavlarda başarılı olmanın en önemli anahtarı planlı, sistemli ve özverili çalışmaktadır. Emek vermeden, çalışmadan, disiplinli bir çalışma yöntemi belirlemeden hayallerinize ulaşamazsınız. Tıp Fakültesine sınavlarına girerken bende aynı heyecanı yaşadım. Belirlediğim hedefe ulaşmak için çok çalıştım, çok emek verdim, umutlarımı hep diri tuttum, başaracağıma hep inandım, gece gündüz demeden sınavlara hazırlandım. Sizlere en önemli tavsiyem; inandığınız yolda kararlıkla yürüyün, asla umutsuz olmayın, zamanınızı etkili ve verimli kullanın, kendinize inanın ve çalışmaktan asla geri kalmayın. Çalışan, emek veren, mücadele eden insan asla kaybetmez. Başarının anahtarı planlı ve sistemli çalışmaktır. Derslerinizde ve sınavlarınızda hepinize başarılar diliyorum“ diye konuştu.