Efeler Ligi: TÜRŞAD: 0 - Halkbank: 3

Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, Efeler Ligi’nin 7. haftasında konuk ettiği Halkbank’a 3-0 mağlup oldu.