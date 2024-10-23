Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde; Asayiş, Güvenlik, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ile Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği uzman personelince;2024-2025 akademik yılının başlamasıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve bağlı kampüs alanlarında çalışan özel güvenlik görevlilerine yönelik Özel Güvenlik Hukuku, Kaan Uygulaması, Genel Kollukla İlişkiler ve Güvenlik Farkındalığı konularında bilgilendirmeler yapıldı.