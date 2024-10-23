Erzurum’un Aziziye ilçesinde otomobilinin tavanına yüklediği demir yığını ile trafikte ilerleyen sürücü görenleri hayrete düşürdü.Aziziye İlçesi’nin en yoğun ana cadde üzerinde seyir eden özel otomobil sürücüsü, inşaat demiri yığınını aracının tavanına yükleyerek trafiğe çıktı. Üzerinde demir yığını ile hareket halindeki aracı gören vatandaşlar durumu polise ihbar ederken, hayretlerini de gizleyemedi. Vatandaşlar bu durumun asla kabul edilemeyeceğini belirterek, ”Otomobil nakliye aracı değil, demir yığınını bu şekilde yükleyerek trafiğe çıkması ürkütücü ve kazaya davetiye çıkarmaması an meselesiydi. İlçemizde trafik ve zabıta denetimlerinin artırılmasını istiyoruz. “ diyerek tepki gösterdiler.