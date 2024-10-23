Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85’inin gerçekleştirildiği Malatya’da, üreticilere için önemli uyarılarda bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yıldırım, ağaçların yaprağını döktükten sonra budama işleminin gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı.Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yıldırım, ağaçlarda budama yönteminin çok eski tarihsel bir süreçten geldiğini belirterek, daha önceleri deneme yanılma yolu ile gerçekleştirilen budama yönteminin meyveciliğin gelir getiren bir tarım kolu olarak anlaşılmasının ardından daha fazla önem kazandığını kaydetti.Budamanın meyve ağaçlarında sulama, gübreleme, toprak işlemi gibi bir kültürel faaliyet olduğunu ifade eden Yıldırım, sulama, gübreleme de istenilen etkinin elde edile bilinmesi için budama işlemine ihtiyaç olduğunu aktararak, budamanın aynı zaman da sürgün , dal budak gelişiminin sağlanması hem de meyve kalitesinin elde edilebilmesi açısında da önemli olduğunu söyledi.Yıldırım, budamanın yapılmaması halinde ağaçlarda kurumaların baş göstereceğini belirterek, budamanın sadece kesmek olmadığını da ifade etti.“Fizyolojik denge önemli”Budamanın yanlış bir şekilde gerçekleştirilmesinin ürün verimini doğrudan etkilediğini kaydeden Yıldırım, ”Ağaçlardaki hatalı uygulamalar, ağaçlardaki verem dengesini bozulmasına neden olur. Budama ki amacımız sürgün gelişimi ile meyve verimi sağlamak. Bu ikisini yapamadığımız zaman ağaçta bir dengesizlik oluşacaktır. Yaklaşık 30 yıl önce 60-70 yaşlarında kayısı ağacı vardı gelinen noktada 25 -30 yaş üzerine ağaç bulamıyoruz. Ağaçlarda ki fizyolojik denge meyve yönünde bozulduğu için ve budama ile diğer kültürel uygulamaları aksatılması nedeniyle ağaç sürekli meyve veriyor 50-60 yıl sürecek ürün ömrünü 25- 30 yılda tamamlayarak kuruyup gitmiş oluyor“ dedi.“Her üretici kendi ekipmanlarını kullanmalı”Budamada dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgiler paylaşan Yıldırım, buda esnasında çalışmada kullanılacak makas ile testerenin üreticiye özgü olması gerektiği ifade ederek, ”Budama esnasında farklı bahçelerde kullanılan makas, testere kullanıldığında hastalık zararlıları ilgili bulaşmalara neden olunabilir. Bir diğeri ise budama atıklarını bahçeden uzaklaştırmak lazım. Ayrıca budamanın zamanı çok önemli bölgede çiftçilerimiz tarafından yapılan en önemli hatalardan biri budama zamanının doğru ayarlanamamasıdır. Şehrimizde meyse hasat edildikten sonra çiftçilerimizi bir budama telaşı başlıyor. Normalde ağaç yaprağını döktükten sonra budama başlar ve baharda ve tomurcuklar kabarıncaya kadar geçen süreçte budamanın tamamlanması gerekiyor” diye konuştu.