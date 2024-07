Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 2023-2024 mezuniyet töreni düzenlendi.Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet törenine Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Halil Odabaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertunç Dayı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulmecit Kantarcı, Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Nadiye Özer, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Selahattin Yavuz, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, öğretim elemanları ve öğrenci aileleri katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından müzik konseri ile başlayan programda ilk olarak fakülte birincisi Diş Hekimi Ayşenur Demir, konuşmasını yaptı.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin mezunu olmaktan duyduğu mutluluğu kaydeden Demir, asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları andı ve Diş Hekimliği Fakültesinin kurulmasında ve gelişmesinde emeği geçen Rektör Prof. Dr. Akın Levent’e teşekkürlerini iletti. 5 yıllık eğitim sürecinde kendilerine her türlü imkânı sağlayan hocalarına şükranlarını sunan öğrenci, ailelere ve öğrenci arkadaşlarına teşekkürlerini sunarak konuşmasını sonlandırdı.Daha sonra konuşmasını yapmak üzere sahneye gelen Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertunç Dayı, “İkinci mezunlarımızı vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizlerde en az sizler kadar heyecanlı ve mutluyuz” dedi.Dekan Dayı, Diş Hekimliği Fakültesinin kurulmasından bugüne kadar geçen sürede desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Akın Levent’e teşekkürlerini iletti. Daha sonra öğrencilere seslenen Dekan Dayı, “Bir sağlık neferi olmak, insanların yaşamına dokunarak onların mutluluğuna katkı sağlamak her takdirin üzerindedir. Bu kutsal görevinizin ne denli önemli olduğunu unutmadan her zaman motivasyonunuzu diri tutun” dedi.Son olarak Diş Hekimliği Fakültesinin mezunlarını ve aileleri tebrik eden Dekan Dayı, öğrencilere bundan sonraki meslek hayatlarında başarılar diledi.Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Akın Levent, sağlık alanında hizmet veren biri olarak EBYÜ Diş Hekimliği Fakültesinin ikinci mezunların vermesinden duyduğu gururu ve mutluluğu belirterek konuşmasına başladı. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Akın Levent “Mesleğinizin sizlere kattığı değeri sadece hekimlik yaparak değil aynı zamanda akademi camiası başta olmak üzere diğer alanlarda da yaşatmanızı istiyorum” dedi.Konuşmasında Diş Hekimliği ilk mezunlarının DUS sınav başarılarına da dikkat çeken Rektör Levent, yen mezun öğrencilerimizin de aynı başarıyı göstereceği inancının tam dolduğunu belirtti. Son olarak Rektör Levent ailelerin öğrencilerin başarısında önemli bir payı olduğuna değinerek tüm mezun öğrencileri ve aileleri ile tüm akademisyenleri tebrik etti.Protokol konuşmalarının ardından Doçent ünvanı alan fakülte öğretim üyelerinde cübbe giyme töreni yapıldı. Daha sonra dönem birincisi Diş Hekimi Ayşenur Demir’in mezuniyet kütüğüne isim plaketi çakmasının ardından başarı belgesi ve plaket takdimi yapıldı. Dönem ikinci ve üçüncüsü ile Diş Hekimliği 2023-2024 mezunlarına başarı belgelerinin verilmesinin ardından yemin töreni düzenlendi. Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Töreni, kep atması ile sona erdi.