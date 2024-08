Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin yeni eğitim yatırımlarından biri olan Hüseyin Altın Bilgi Evi düzenlenen törenle açıldı.Erzurumlu sanatçı Hüseyin Altın’ın adını taşıyan bilgi evinin açılışına merhum sanatçının kızı Hilal Altın da katıldı.Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Köşk Mahallesi’nde gerçekleştirilen açılışta yaptığı konuşmada, “Köşk Mahallemizde içerisinde 250 metrekare kapalı alanda iki katlı, içerisinde eğitim salonları, kurs salonları ve birçok sosyal donatı alanı olan bilgi evimizi inşa ettik. Bu güzel yatırıma kıymetli Erzurumlu hemşehrimiz Hüseyin Altın abimizin adını verdik, onun da adını burada yaşatacağız” dedi.Hüseyin Altın’ın kızı sanatçı Hilal Altın da, “Bu güzel mübarek cuma gününde böyle hayırlı bir günde siz hemşehrilerimle birlikte olmak beni çok mutlu etti. Babamın adını bilgi evine verilmesinden dolayı yaşadığımız mutluluk tarifsiz. Vefanın timsali vefalı Başkanımız Mehmet Sekmen Beyefendiye ailem adına şükranlarımı sunuyorum. Babam Türkiye’nin ilk çocuk sanatçısıdır. İstanbul’un, Türkiye’nin ve Erzurum’un değeridir, böyle değerli bir sanatçının adını yaşatmak için burada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.“Hüseyin Altın Erzurum’un Değeridir”Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da, Hüseyin Altın’ın Erzurum için önemli bir değer olduğunu kaydetti. Sunar, “Göreve başladığımızdan beri mahallemizin ismine yakışır bir şekilde hizmetlerimizi hayata geçirdik. Hüseyin Altın Erzurum’un hakikaten kıymetli bir değeriydi. Hilal hanımefendi de onun yolunda gidiyor o da çok kıymetli güzel sesi ile sanat dünyamızda önemli ve güzel işler yapıyor” şeklinde konuştu. AK Parti Erzurum Milletvekili Abdürrahim Fırat da, “Bugün Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Altın bey adına bu bilgi evinin kurulması nedeniyle Sayın Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Erzurum; Mehmet Sekmen Başkanımızın Belediye Başkanlığı döneminde adeta cağ atlıyor” kaydını düştü. AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz de, “Çanakkale Savaşları’nda Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Size ölmeyi emrediyorum’ dediği askerlerin tamamı Filistin’liydi ve bunların tamamına yakını da şehit oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız; çok güzel izah etti ‘Filistin bizim milli bir davamızdır’ bu yüzden ‘Filistinliler toprak sattı’ ifadesi koca bir yalandan ibarettir” değerlendirmesinde bulundu.“Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir”AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da, “Filistin davamızın kıymetli ismi İsmail Haniye’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Erzurum’dan haykırıyoruz. ‘Kahrolsun İsrail, yok olasın İsrail’ Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın Erzurum’a vermiş olduğu sözleri yakından takip ediyoruz. Örneğin statla ilgi çalışmaları da Sayın Cumhurbaşkanımız yakından takip ediyor. Son zamanlarda özellikle nisan ayından itibaren hava şirketlerindeki değişiklik nedeniyle uçuşlardaki aksaklıkları Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik. Devlet Başkanımızın talimatıyla bu aydan başlayarak 13 ek sefer yani 26 uçuş Erzurum’a kazandırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve ilçe belediyelerimiz çok ciddi hizmetler yapıyor. Bugün de Büyükşehir Belediyemizin şehrimizin sanatçısı Rahmeti Rahmana kavuşan Sanatçımız Hüseyin Altın Beyefendinin adına yapılan Bilgi Evimizin açılışındayız. Mehmet Başkanımız ve ekibini yürekten kutluyorum” dedi.“Terör Devleti İsrail’i telin ediyorum”Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Öncelikle terör devleti İsrail tarafından şehit edilen HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim, şehadetini kabul eylesin. Filistin davamıza ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla ilan edilen Milli Yasımızda bir kez daha ifade ediyorum. Ebu Leheb’in elleri nasıl ki kuruduysa teröristbaşı Netanyahu ve terör devleti İsrail’de bütün Dünya’nın gözü önünde kuruyup helak olacak, yok olacak” diye konuştu. “Eser siyasetimizin vücut bulduğu yeni bir yatırımın açılışında sizlerle birlikteyiz” diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “Bilim, cihanşümuldür; ama bilimin çıktıları, kazanımları millidir, yerlidir. Bizler her alanda hızlı bir millileşmeye, yerlileşmeye gitmeyi gayret edindik çok şükür.Bilgi insanlığın tek hazinesidir... Eğitim ve kültür şehri olan Erzurum’da vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap veren Bilgi Evleri projelerimiz ile bilgiye erişimi daha kolaylıkla sağlamayı amaç edindik. Bilgi evlerimizi; okuma salonu, kütüphane, kapalı otopark, taziye evi, kreş, spor salonları, üniversiteye hazırlık kursları, atölyeler, bay ve bayan mescidi, eğitmen salonu, oturma ve dinlenme alanları ile diğer sosyal donatı unsurlarından oluşturarak vatandaşlarımız her ihtiyacını gözettik.”“Bilgi sonu gelmeyecek bir fetihtir”Başkan Mehmet Sekmen, konuşmasında bilginin önemine dikkati çekti. Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Okuyan, araştıran, öğrenen ve üreten nesli en güzel şekilde yetiştirebilmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki bilgi ile güçleniyor geleceğimizin teminatını oluşturuyoruz. Zamanın ruhuna sıkışmış, dünyaya ancak tek bir pencereden bakabilen, alelade kişiler olmasına izin vermiyor; bilakis, yaşadığı çağı, dünü, bugünü ve yarınıyla yorumlayabilecek kapasitede, çok yönlü bireyler olmalarına katkı sağlıyoruz. Eğitim, kişinin hayat yolunda emin adımlarla yürümesini sağlarken, eş zamanlı olarak toplumumuza aydınlık ve güzel bir gelecek hazırlıyor. Gelişmiş ülkelerin tamamı kitaba değer veren ülkelerdir. İşte biz de gelişmişliğimizi bu gayretlerle bu yatırımlarla sağlayacağız.Söz verdiğimiz projeleri tek tek hayata geçirerek vatandaşlarımızın emrine sunuyoruz. İl genelinde devam eden yatırım seferberliğiyle alt ve üstyapıda, kentsel dönüşümde, kentsel tasarımlarda, tarımda, hayvancılıkta, ulaşımda, çevrede, ekonomide, istihdamda kısacası hayatın her bir anında ülkemizin en kadim şehri olan Anadolu’nun zirve kentini yeniden ihya ve inşa ediyoruz. Bu vesileyle Hüseyin Altın Bilgi Evi’mizin yapımında emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bu güzel yatırımının ilimize hayırlar getirmesini Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum.”“Dünya’nın Gazze’ye karşı gözü kör ve kulağı sağır”AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir de, “Bugün milli yas günümüz İsmail Haniye’ye Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Dünya’nın gözü önünde siviller katlediliyor. Kadınlar, çocuklar katlediliyor. Yaklaşık 40 bin sivil kadın ve çocuk geçtiğimiz aylar içerisinde İsrail’in zulmü ile katledildi. Yaralıların toplamı 100 bine yaklaştı. Dünya tarihinin uzun zamandır gördüğü en büyük zulümlerden biri yaşanıyor. Dünya sessiz, Dünya; gözü kör, kulağı sağır davranıyor ve bir lider çıkıyor. ‘Dünya beşten büyüktür’ diyerek ve bugün Filistin başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyaların sesi olan Devlet Başkanımız Filistin davamızı tüm Dünya’ya karşı savunuyor” kaydını düştü. Keşir, “Hilal kardeşim az önce gözyaşlarıyla zor konuştu. Ben de babamı kaybedeli yaklaşık 20 yıl oldu. Onun için ben de sanatçımıza buradan rahmet diliyorum, evlatlarına uzun ömürler diliyorum. İnşallah siz de onun yolunda giderek onu mirasını yaşatacaksınız ve adı da burada yaşayacak” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından protokol mensupları tarafından bilgi evinin açılışı yapıldı.