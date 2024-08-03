Erzincan’ın İliç İlçesi Atama köyünde Kültür Evi açılışı gerçekleştirildi.Erzincan İliç İlçesi Kaymakamı Meriç Dinçer’in katılımıyla Kültür Evi açılışı gerçekleştirildi. Kaymakam Dinçer, program esnasında köy muhtarı, Atama Köyü Dernek Başkanı ve yöre halkıyla istişarelerde bulundu.Gerçekleştirilen açılışa Erzincan İliç İlçesi Kaymakamı Meriç Dinçer, İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi, Cumhuriyet Savcısı Merve Budak, Hakim Muhammet Öz, Hakim Sevil Çalışkan Kaplan, İl Genel Meclis üyeleri Mahmut Gün, Eyüp Ayçiçek ve ilgili kurum amirleri katıldı.Dinçer, hizmete giren eserin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek açılışı yapılan Kültür Evinin hayırlı olması temennisinde bulundu.