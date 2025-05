Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezinde eğitim gören Down sendromlu Fatma Kisha ve Muhammet Haktan, açılan kursta Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi.Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezinde eğitim gören Down sendromlu 36 yaşındaki Fatma Kisha ve 26 yaşındaki Muhammet Haktan Özkılıç, gün içinde birçok atölyede eğitim görerek, etkinliklere katılıyor. İki kursiyerin en çok sevdiği yer ise Kur’an öğrenme odası.Ramazan ayında babası için hatim indirdiğini söyleyen Fatma Kisha, "Kur’an okuyunca içimde huzur oluyor. Babam vefat etti. Ramazan’da onun için Kur’an-ı Kerim okudum. Evde de annemle birlikte okuyorum. Her gün okuyup çalışıp geliyorum. Kur’an-ı Kerim okumayı çok seviyorum. Hayalim herkese Kur’an öğretmek" dedi.Muhammet Haktan Özkılıç ise, Kur’an-ı Kerim öğrenmenin ve okumanın kendisi için vazgeçilmez bir güzellik olduğunu belirterek, "Bize emek veren bütün büyüklerimize teşekkür ederim" diye konuştu."Onların azmi hepimize örnek"Merkezde 4 yıldır Kur’an-ı Kerim öğreticisi olarak görev yapan Ayşe İclal Pınar, öğrencilerin engel durumlarına göre eğitim verdiğini dile getirerek, "Çocuklarımıza fiziksel ve zihinsel durumlarına göre eğitim yöntemi belirliyoruz. Birkaç kere okuttuğum veya renkler üzerinden görsel çalışmalar yaptığımız oluyor. Çocuklarımızın seviyesine göre eğitimler yapıyoruz. Onların Kur’an okumaları aşkla göreve gelmemi sağlıyor. Çok güzel değişimler gördük. Ailelerine karşı tutumları, kurum içindeki davranışları gibi birçok alanda çok değiştiklerini gözlemleyebiliyoruz. Hepsi bizim için çok kıymetli, aramızda çok güzel bağlar oluştu" dedi.Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Mahmut Temel ise, ailelerden gelen isteklere göre çalışmalar yapıldığını ve bu manada özel öğrencilere Kur’an-ı Kerim okumayı da öğrettiklerini belirterek, "Müftülüğümüzün desteğiyle çalışmalar yapıyoruz. Kur’an-ı Kerim eğitimimizde görme engelli öğrencilerimiz için kabartmalı eğitimler veriliyor. Elifba’dan başlayan çocuklarımızdan 17’si Kur’an okumayı öğrendi. Eğitimi tamamlayanlara kurs bitiminde sertifika veriyoruz. Okuma yazması dahi olmayan çocuklarımızdan Kur’an okumayı öğrenenler var. Down sendromlu Fatma Kisha ve Muhammet Haktan Özkılıç bu anlamda iki örnek öğrencimiz" şeklinde konuştu.