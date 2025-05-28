Van’ın Özalp Kaymakamlığı ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Dama Turnuvası" sona erdi.Özalp Kaymakamlığı ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve eski kaymakamlık binası önünde yapılan turnuvanın finaline 6 kişi kaldı. Çekişmeli geçen turnuva sonrası Ömer Gökdere birinci, Mustafa Yıldırımçakar ikinci, Aziz Boyu ise üçüncü oldu.Dereceye girenlere ödülleri Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut tarafından verildi. Törende konuşan Kaymakam Rahmi Bulut, turnuvanın geleneksel bir hale getirilmesi için seneye daha kapsamlı bir turnuva yapacaklarını söyledi.