Doğanşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen ilçede, üniversite sınavlarına hazırlanan 300 öğrenciye TYT/AYT ve E Dershane hazırlık seti dağıttı.Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde düzenlenen programa katılarak, öğrencilere hitap etti. Başkan Bayram, burada yaptığı konuşmada, eğitimin her zaman öncelikli destek alanlarından biri olduğunu belirterek, “Eğitim hizmetleri bizim için olmazsa olmazımızdır. Yaşadığımız deprem felaketlerinden sonra ilçemizdeki eğitim kurumlarının yeniden eğitime başlaması ve öğrencilerimizin sağlıklı ortamlarda derslerine devam etmeleri için her türlü katkıyı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.Öğrencilere yönelik moral ve motivasyon konuşması yapan Bayram, Türkiye’nin daha aydınlık yarınları için gençlerin enerjisinin büyük önem taşıdığını vurguladı. “Hedefsiz insan olmaz” diyen Bayram, gençlere, üniversite sınavlarında başarılı olmak için çok çalışmaları gerektiğini hatırlatarak, "İsterseniz ve yeterince çalışırsanız başaramayacağınız şey yoktur" şeklinde konuştu.Bayram, öğrencilerin karşılaşacakları zorlukları aşmak için mücadele etmeleri gerektiğini belirterek, "Başarılı bir hayatın temelinde gayret, emek ve sabır vardır. Üniversite hayatı, her açıdan önemli ve değerli bir eğitim sürecidir" diye ekledi.Doğanşehir Belediyesi, deprem sonrası eğitim sürecinde yaşanan zorlukları aşabilmek ve öğrencilere destek olmak adına hazırlık seti dağıtımına devam edeceğini de duyurdu.