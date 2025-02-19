Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi, 2025 yılında, Erzincan’da 6 projeyi destek kapsamına aldı.Desteklenecek projelerle, 3 adet Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama, Gıda ve Yem Analizlerinin Geliştirilmesi için laboratuvar, 1 adet 3D Tasarım ve Üretim Teknolojileri Atölyesi ile Otlukbeli Zekâ Oyunları Atölyesi kurulumu projeleri finanse edilecek.Erzincan’a yapılan desteklerle ilgili açıklama yapan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, 2025 yılında desteklenecek projelerin Erzincan’a hayırlı olmasını diledi.DAP kaynaklı desteklerin, bölge illerinin potansiyeli dikkate alınarak gerçekleştiğine işaret eden Demirdöğen, üretimde verimlilik ve katma değerin artırılması yönündeki projelerin öncelikli olarak ele alındığını ifade etti.DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından, 12 yılda, Erzincan’a sağlanan desteklerden de bahseden Demirdöğen, "Erzincan’da 12 yılda 155 adet proje desteklendi. Projelere, bugünkü rakamlarla 1 milyar 44 milyon 918 bin lira destek sağlandı" dedi.Başkan Demirdöğen, bitkisel üretimde verimliliğin ve katma değerin artırılması amacıyla 521 bin 920 metre sulama kanalı inşa edildiğini, 585 bin 609 da tarım arazisinin sulamaya açıldığını söyledi.Hayvan İçme Suyu (HİS) Projeleri ve Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında; 3 adet canlı hayvan pazarı, 4 adet kesimhane, 1 adet arıcılık tesisi kurulduğunu, 57 adet tarımsal makine, 190 adet süt sağım makinesi, 50 adet süt soğutma tankı, 118 adet kırkım makinesi, 2 bin 100 kovan alındığını ifade eden Demirdöğen, 5 adet meranın altyapısının iyileştirildiğini ve meralarda 21 adet güneş enerji sisteminin kurulduğunu belirtti. Yine bu kapsamda 1 adet HİS göleti yapıldığını, 10 bin 61 metreküp HİS ile brüt su depolama hacmi oluşturulduğu bilgisini verdi.Bitkisel üretim altyapısının geliştirilmesi amacıyla; 18 adet tarımsal makine alındığını, bin 397 kişiye toplam 64 ton 200 kg tohum dağıtıldığını belirten Demirdöğen, Erzincan’a 3 adet yöresel ürün pazarı kurulduğunu ve 140 da kapma meyve bahçesine destek sağlandığını söyledi. 9 adet tarım amaçlı erken uyarı sisteminin hayata geçirildiğini, ayrıca 4 ayrı eğitimle 200 çiftçiye tarımsal eğitim verildiğini ve 2 fakültenin alt yapısının iyileştirildiği bilgisini verdi.Manevi Şahsiyetler Projesi kapsamında; Erzincan Şehir Mezarlığındaki tarihi ve önemli şahıslara ait mezarların bakımı ve yenilenmesi yapıldığını belirten Demirdöğen, Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi ve Muhtelif Kültür Projesi kapsamında ise 4 adet yeni kütüphane yapıldığını, 8 adet kütüphanenin alt yapısının iyileştirildiğini ve 29 tasarım ve beceri atölyesi ile 1 adet muhtelif atölyesi kurularak, 1 adet gençlik ve kültür merkezi inşa edildiğini ifade etti.Demirdöğen, Tarihi Kent Bölgelerinin Canlandırılması Programı kapsamında, kentlerin özgün ve kimlikli yapısına yeniden kavuşmasını sağlamak amacıyla; Urartu dönemine uzanan Üzümlü Altıntepe Kalesinin restorasyon çalışmasına DAP İdaresi tarafından destek sağlandığını, yine bu kapsamda, tarihi Çadırcı Hamamı restorasyonunun gerçekleştirildiğini ve çevre düzenlemesinin yapıldığını belirtti. Kemaliye Eski Kooperatif Binasına aslına uygun olarak restorasyonun yapıldığını ve Kemaliye Otopark Meydanı ve çevresindeki sokakların aslına uygun olarak yeniden düzenlendiğini kaydetti.Belediyelerin Sosyal Donatı İhtiyacının Tespiti ve Desteklenmesi Projesi kapsamında, Üzümlü Belediyesine ait yöresel ürün çarşısının dış cephe iyileştirme çalışmasının DAP İdaresi tarafından desteklendiğini ifade eden Demirdöğen,DAP Güneş Enerjisi Projeleri kapsamında, yenilenebilir enerji potansiyelinin kullanımını teşvik etmek amacıyla 1.349 kw GES Kurulu güç kapasitesinin desteklendiği bilgisini verdi.