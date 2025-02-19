Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Tunceli, Bingöl, Malatya, Adıyaman ve Elazığ’ın belirli bölgelerinde kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yağışların Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya’nın güney (Battalgazi, Pütürge, Kale, Doğanyol), Adıyaman’ın kuzey (Çelikhan, Sincik, Gerger), Elazığ’ın güney ve doğu kesimlerinde (Maden, Alacakaya, Arıcak, Palu, Kovancılar, Karakoçan) kuvvetli (mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 santim ilave), yükseklerinde yer yer yoğun kar (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 santim ve üzeri ilave) şeklinde olması beklendiğinden oluşabilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi ve mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 santim ilave kar yağacağından çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.