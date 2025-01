Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefini mutlaka gerçekleştireceklerini belirterek, “Temennimiz bunun sükunet ve sühuletle olmasıdır. Ama burada farklı hesaplar peşinde koşulursa, biz zaten teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi çok daha kararlı bir şekilde devam ettiririz” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Van İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresine katılmak üzere beraberindeki Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Van Ferit Melen Havalimanı’na geldi. Burada Vali Ozan Balcı ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra kongrenin yapılacağı Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu’na geçti. Yol boyunca kendisini bekleyen vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, salonu dolduran partililere hitap etti. Erdoğan, “Bugün bir kez daha aranızda olmaktan ayrı bir bahtiyarlık, ayrı bir heyecan duyuyorum. AK Parti Van İl Kongremizin Van için Vanlı kardeşlerim için ülkemiz ve milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 14 Ağustos 2001’den beri Van teşkilatımızda görev yapmış, emek vermiş tüm kardeşlerime ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Anadolu’nun fetih kapısında teşkilatımız saflarında büyük ve güçlü Türkiye davamıza hizmet etmiş, bugün aramızda bulunmayan yol ve dava arkadaşlarımıza Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Şu an bağlantıyla bizleri takip eden Çanakkale, Çorum, Elazığ, Tekirdağ ve Uşak’taki kardeşlerime de burada en derin selam ve sevgilerimi yolluyorum. Bizimle eş zamanlı olarak yapılan bu il kongrelerimizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Görevi devreden kardeşlerime emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Görevi devralan kardeşlerime muvaffakıyetler temenni ediyorum. Unutmayınız bu teşkilatta görev değişikliği sebebiyle dışarıda kalmak, dışlanmak, emekli olmak, köşesine çekilmek asla yoktur. Yolu bu teşkilattan geçen herkes ömrü ve sağlığı el verdiği sürece oturduğu binada, ikamet ettiği mahallede, yaşadığı ilçede, ilde, bölgede velhasıl elinin ve sesinin ulaştığı her yerde AK Parti’nin temsilcisidir” dedi.“Milletimizin yegane umudu olarak uzun ince bir yoldayız”Necip Fazıl’ın ‘Sakarya’ şiirinde de okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Eser ve hizmet yarışımızda arkadaşlarımızı her iki dünyadaki yoldaşlarımız olarak görüyor ve isimlerini kalbimizin en müstesna köşesine nakşediyoruz. Gönüller yaparak, kalpleri fethederek, insanımızın aklına ve yüreğine hitap ederek Van’daki çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ak kadınlara özellikle teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni demeden tüm Türkiye’yi bir bütün olarak kucaklayacağız. Etnik ayrımcılığa, dil, kültür, köken, yaşam tarzı ayrımcılığına prim vermeyecek, milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız. Şunu lütfen aklınızdan çıkarmayınız. Milletimizin yegane umudu olarak uzun ince bir yoldayız. Şu ana kadar yaptıklarımız elbette önemlidir ancak yeterli değildir. Biz günü kurtarmaya değil geleceğe odaklanıyoruz. Biz çeyrek asırlık, yarım asırlık projeksiyonlarla hareket ediyoruz. Biz ham hayallerin değil, yüzyıllardır özlemini çektiğimiz büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz. Bin yıllık mirasın yüzyıllık rehberliğinde süreçleri yönetiyoruz. Bütün teşkilatlarımızdan hem bizim yaptıklarımıza hem de kendilerine verilen görevlere bu geniş açıdan bakmalarını bekliyorum.”“Bizim hedefimiz, partimizin oy oranını yüzde 50’nin altına düşürmemektir”“Biz muhalefet partileri gibi kabahati, eksiği, hatayı başkasında, özellikle de millette arayan bir anlayışa sahip değiliz” diyen Erdoğan, “Tabiri caizse kırk dereden su getirerek, çeşitli analizler üretmek bize ve AK Parti’ye asla yakışmaz. Bizim hedefimiz, partimizin oy oranını yüzde 50’nin altına düşürmemektir. Bizim hedefimiz seksen bir vilayetimizin tamamında dokuz yüz yirmi iki ilçemizin her birinde seçimlerde ipi göğüslemektir. Bizim hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bir yolunu bulup 85 milyonun gönlüne girmektir. Bu anlayışla özellikle buraya dikkat edelim. 2014’te kazandığımız 18 büyükşehir 30 il ve 592 ilçe belediyesinden, 2019’da 15 büyükşehir, 24 il ve 535 ilçe belediyesine, 2024’te 12 büyükşehir, 12 il ve 356 ilçe belediyesine nasıl gelindiğini sorgulamazsak, bir sonraki seçimde daha büyük sıkıntıyla karşılaşırız. Bunun için kongrelerimize yalnızca vitrin değişimi olarak bakmıyoruz. Her kongremizi aynı zamanda bir bayrak yarışı, bir nöbet değişimi, enerji ve heyecan vesilesi olarak da görüyoruz. Kongrelerimizde geleceğe dair vizyonumuzu milletimizle paylaşıyor. Bizi bir sonraki seçimlere taşıyacak öncü kadroları da belirliyoruz. Buna göre hedefimiz şöyledir, inşallah 2028’deki cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerini Cumhur İttifakı olarak yüzde 50’nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız. Ardından da 2029 seçimlerinde büyük şehirlerin, illerin ve ilçelerin en az üçte ikisinde AK Parti ve Cumhur ittifakının eser ve hizmet bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Böylece Türkiye yüzyılının inşasında çok kritik bir eşiği daha açacak. Evlatlarımıza her açıdan mutlu, müreffeh ve güçlü bir Türkiye bırakacağız. Bu hedefe giden yolun kilometre taşlarından biri elbette Van olacaktır. Van’da hak ve arzu ettiğimiz yere gelene kadar durmadan, dinlenmeden, sahayı sürekli domine ederek, eskisinden daha koordineli, uyumlu, planlı, programlı bir çalışma ortaya koyacağız. Van’da kapısını çalmadığımız, misafiri olmadığımız ev bırakmayacağız. Hanım kardeşlerim herkese tek tek ulaşacak, verdiğimiz zorlu mücadeleyi onlara anlatacak, gerçeklerle Van halkını ikna edeceğiz. Vanlı kardeşlerimizle, istismarın diliyle değil, yine kardeşliğin, yine muhabbetin diliyle konuşacağız. Eserlerimizle konuşacağız, yatırımlarımızla konuşacağız, icraatlarımızla konuşacağız. Van teşkilatımızın bu doğrultuda gerçekleştireceği her faaliyetinde, her programında atacağı her adımda bizde daima yanlarında olacağız. Van’ın tecrübesi Türkiye’nin tecrübesidir, Van’ın tecrübesi kalkınması Türkiye’nin kalkınmasıdır, Van’ın geleceği Türkiye’nin geleceğidir. ‘Özüm sözüm hep birdir, ben bu yurda bağlıyım’ diyen, kendi tarihi ve asli misyonuna dönerek, bugün bölge şehirleri içerisinde ekonomisiyle, ticaretiyle, kültürel hayatıyla üniversitesiyle bir yıldız gibi parlamaktadır. Bu huzur ve istikrar iklimini, bu huzur ve barış atmosferini ne pahasına olursa olsun sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.Türkiye’nin son 22 yılı başta olmak üzere 81 vilayetin tamamında destansı yatırımlara, hizmetlere ve projelere imza attıklarını da vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:“Ülkemizi nereden alıp, nereye getirdiğimizin en yakın şahidi bizatihi milletimizin kendisidir. Van’a yaptığımız yatırımlar 552 milyar lirayı geçiyor. Adalette 3,5 milyar lira, eğitimde 67 milyar lira, gençlik ve sporda 5 milyar lira, sosyal yardımlarda 41 milyar lira, sağlıkta 15 milyar lira, çevre ve şehircilikte 123 milyar lira. Ayrıca yedi milyar lira tutarındaki yatırımlarımız devam ediyor. Ulaştırmada 76 milyar lira, tarım ve ormanda 51 milyar lira, sanayi ve teknolojide 6 milyar lira yatırım ve 12 milyar lira destek olmak üzere toplam 18 milyar lira, kültür ve turizmde 2 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 7 milyar liralık eser, proje ve hizmeti şehrimize kazandırdık. 16 gençlik merkezi, bir stadyum ve 18 spor salonu olmak üzere toplam 84 spor tesisi inşa ettik. Engellilere yönelik sosyal hizmet kampüsünün yapımına devam ediyoruz. Sağlıkta toplam bin 683 yataklı 11 hastane ve ek binaları dahil 106 sağlık tesisini sizlerin hizmetine sunduk. 50 yataklı Gevaş 25 yataklı Bahçesaray devlet hastanelerini aralık ayında tamamladık. 800 yataklı şehir hastanesinin yapım ihalesini de önümüzdeki günlerde gerçekleştirmiş olacağız. Van’da 10 Millet Bahçesi projemiz bulunuyor. Bunların yedisinin yapımı bitti. Çaldıran ve Bahçesaray millet bahçelerimizin de projelendirme çalışmaları devam ediyor. Van- Hakkari güzergahında Güzelsu ile Başkale arasında hizmet verecek 3150 metre uzunluğundaki çift tüplü Güzeldere tünelimizin Van-Hakkari yönündeki sağ tüpünü bitirerek hizmete açtık. Güzeldere tünelinin tamamlanmasıyla 32 virajlar olarak bilinen ve kış aylarında ulaşımın güçlükle sağlandığı yol kesimini baypas ederek yüksek bir standarda kavuşturdu. Böylece bu kesimdeki ulaşım süresini kırk dakikadan altı dakikaya düşürdük. Tünelimizin sol tüpünde de kaplama beton çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah sol tüpü de 2025 yılı Temmuz ayı içerisinde tamamlayacağız. Edremit’ten başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş yoluna bağlanacak 41 kilometre uzunluğundaki çevre yolunu da üç gidiş üç geliş olarak inşa ediyoruz. Projemizle şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu rahatlatacağız. 2018 yılında Sultan Aparslan ve İdris-i Bitlis-i feribotlarını kullanıma alarak her biri elli vagon kapasiteli iki yeni feribotta günde 10 bin 500 ton yük taşıyarak yük taşıma kapasitesini yedi kat arttırdık. Eski feribotlarla beş saat süren Tatvan-Van arasındaki seyir süresini de üç buçuk saate düşürdük. Tarım ve ormanda beş baraj, yirmi sulama tesisi, yüz kırk iki taşkın koruma tesisi ve beş hidroelektrik santral inşa ettik. Van Erciş Organize Sanayi Bölgesinin yirmi beş hektar alan büyüklüğündeki ikinci etabının proje aşamasındayız. Van’da teşviklerimizde tamamlanan dört yüz kırk iki özel sektör projesinde on dört milyar lira yatırım gerçekleşti. Otuz dört bin kişilik istihdam sağladık. Eski Van şehrinin ayağa kaldırılması için Ulu Cami, Kızıl Minareli Cami ve Hüsrev Paşa Hanı’nın restorasyonlarına devam ediyoruz. Muradiye, Erciş, Çaldıran ve İpekyolu ilçelerinde bebek ve çocuk kütüphanelerini hizmete açtık. Allah ömür verirse bundan sonra da Van’a ve Vanlı kardeşlerimize aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz.”“Kırk yıldır kanımızı emen terör belasından ülkemizi tamamen kurtardıktan sonra İnşallah hedeflerimize koşar adımlarla gideceğiz”“Buradan şu gerçeği tüm teşkilatıma hatırlatmak istiyorum. Bakın biz partimize ve ittifakımıza umut bağlayan, bize güvenen, bize itimat edenlerin yüzünü hamdolsun bugüne kadar asla kara çıkarmadık, kardeşlik hukukumuzu korudukça, dayanışma ruhumuzu güçlendirdikçe Allah’ın izniyle çok daha iyi yerlerde olacağımıza yürekten inanıyoruz” diyen Erdoğan, “İftira atarak, çamur atarak, karalayarak, kayıkçı kavgalarıyla üzerimize gelenlere prim vermeyeceğiz. Bunlara boyun eğmeyeceğiz. Bizi tahrik etmeye, bizi hedeflerimizden koparmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Bu oyunlar karşısında, bu kirli siyaset karşısında tüm teşkilatlarımızın, tüm arkadaşlarımızın her daim uyanık olmalarını bekliyorum. Biliyorsunuz daha önce bizi kendi iç meselelerimizde oyalayarak, kendi gündemlerini takip ettiler. Kimi zaman kimlik siyasetiyle, kimi zaman mezhep ve meşrep tahrikiyle aramıza tuğlası nefret ve husumet olan duvarlar ördüler. Böylece Türkiye’ye epeyce vakit kaybettirdiler. Türkiye’nin kalkınma iradesini sekteye uğrattılar. Türkiye’yi bölgesel ve küresel gelişmelerin dışında tuttular. Milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğini zedelemeye kalkanlara gereken dersi inanıyorum ki hanım kardeşlerim verecektir. Sadece milletimin fertleri içinde değil, gönül ve kültür coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşimizle de aramızı açmaya kalktılar. Biz kaybettikçe onlar kazandı, biz zayıfladıkça onlar güçlendi. Biz yarıştan koptukça onlar hızlandı. Aynı tecrübeleri bu ülke ve millete yaşatmamakta kararlıyız. Tartışmalarla, kavgalarla Türkiye’nin vaktini ve enerjisini heba ettiler. Ama bu sefer emellerine ulaşamayacaklar. Kırk yıldır kanımızı emen terör belasından ülkemizi tamamen kurtardıktan sonra inşallah hedeflerimize koşar adımlarla gideceğiz. Seksen beş milyonun arasına çekilen terör bariyeri yıkılınca inşallah birbirimize daha sıkı sarılacak, daha sıkı kenetleneceğiz. Farklı siyasi partilerin bu konuda ortak bir hassasiyeti paylaştığını görmekten açıkçası memnuniyet duyuyorum. Operasyonlarımız neticesinde terör örgütünde yaşanan kan kaybını ve Suriye’de gerçekleşen devrimle birlikte bölgemizde oluşan avantajlı iklimi, bu terör meselesinin ortadan kaldırılması için bir fırsat olarak görüyorum. Son haftalarda farklı vesilelerle ifade ettiğim gibi terörsüz Türkiye hedefimizi biz öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz. Temennimiz bunun sükunet ve sühuletle olmasıdır. Ama burada farklı hesaplar peşinde koşulursa, biz zaten teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi çok daha kararlı bir şekilde devam ettiririz. Kardeşlerim üzerimizde çok ama çok büyük bir emanet taşıyoruz. Seksen beş milyonun bizden ne istediğini, ne beklediğini, ne talep ettiğini çok ama çok iyi biliyoruz. Şimdiye kadar hep milletimizin çizdiği rotada siyaset yaptık. Milletimize mahcup olacak, milletimizi sıkıntıya sokacak, milletimiz karşısında başımızı öne eğecek hiçbir işe tevessül etmedik. Demokrasi, hukuktan ve meşruiyet zemininden asla ayrılmadık. Güvenlik ve özgürlük dengesini kurarak ne demokrasiyi güvenlik için feda ettik ne de aksi bir duruma izin verdik. Bu çizgimizi inşallah bundan sonra da muhafaza edeceğiz. Bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyonun kardeşçe yaşatmanın, muhabbetle kucaklaştırmanın mücadelesini vereceğiz. Gittiğim her ilde bunu söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim” şeklinde konuştu.Yapılan konuşmanın ardından Erdoğan, Eskişehir’e gitmek üzere Van’dan ayrıldı.