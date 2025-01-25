AK Parti Elazığ 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ının telekonferansla katıldığı kongrede mevcut İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, tek liste olarak seçime gidiyor.AK Parti Elazığ 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Ahmet Aytar Spor Salonunda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kongre, AK Parti teşkilatının çalışmalarını anlatan sinevizyon gösterimi dile devam etti. Ardından, AK Parti Van 8. Olağan Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telekonferansla Elazığ’daki kongreye katılarak konuşma gerçekleştirdi. Tek liste ile girilen Elazığ 8. Olağan Kongresinde mevcut başkan Şerafettin Yıldırım, tek liste ile seçime girdi.Kongreye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan’ın yanı sıra AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.