CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz CHP olarak terör bitsin, analar ağlamasın istiyoruz ama mecliste hiçbir parti dışlanmasın. Terör sorununa barışçıl bir çözüm herkesin rızasıyla olsun istiyoruz" dedi.Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ardahan’a gelen CHP Genel Başkanı Özel, Damal ilçesinde parti otobüsünde vatandaşı selamladı ardından Posof ilçesine geçti. İlçede Belediye Başkanı Erdem Demirci tarafından karşılanan Özel, burada toplanan kalabalığa kısa bir konuşma yaptı. Özel, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak terör bitsin istiyoruz. Analar ağlamasın istiyoruz. Ama Meclis’teki hiçbir parti dışlanmasın ve bu terör sorununa bu ülkede barışçıl bir çözüm herkesin rızasıyla başta da şehit ailelerinin, gazilerin rızasıyla üretilecekse üretilsin, bir de bu milletin Atatürk’ün partisine, bizim gibi ay yıldızlı al bayrak için can verenlerin partisine, bu mübarek camilerden, minarelerden ezan durmasın diye can verenlerin, bu ülkeyi Yunan ordularından, Rus ordularından, Fransız, İtalyan ordularından kurtaranların kurduğu partiye, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün teminatı olan partimize geçen de döndüler dediler ki ‘Bölücüsünüz, bilmem necisiniz.’ Biz bunların yaptığının yüzde 1’ini yapmadık. Ama şimdi AK Partilisi, MHP’lisi bir lafla birlikte bütün tükürdüklerini yaladılar, başka bir şey yapıyorlar" dedi.Özel, bu ülkede her kesimin teminatının Atatürk’ün partisi CHP olduğunu söyleyerek, "İşe gelince milliyetçi, işe gelince başka türlü, işe gelince muhafazakar, işe gelince başka türlü. CHP gibi kurulduğu günden beri bu ülkenin birliğinin ve beraberliğinin, ay yıldızlı al bayrağının, camisinin minaresinden ezan okunmasının da her fikrin söylenmesinin de Alevi’sinin, Sünni’sinin, Kürt’ünün, Türk’ünün de teminatı Atatürk’ün partisi CHP’dir" dedi.Konuşmanın ardından Posof Belediyesini ziyaret eden Özel, Belediye Başkanı Erdem Demirci’den belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.