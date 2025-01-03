Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’i makamında ziyaret etti.Ardahan Belediyesi’ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Faruk Demir’i kutlayarak, “Üst üste ikinci kez seçilmeyi başararak, bir kısır döngüyü kırdınız. Zoru başardınız. Her alanda ortaya koyduğunuz vizyon, gayret ve iradeyle bu başarıyı sonuna kadar hak ettiniz” dedi.Hep birlikte tarih yazdıkZiyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Faruk Demir, “Serhat şehri Ardahan’ı ziyareti için Genel Başkanıma teşekkür ediyorum. Sizi mahcup etmeden 5 yıl boyunca Ardahan’a hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Ziyaretin sonunda Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Damal bebeği, coğrafi işaretli Ardahan balı, Ardahan kavurması ve Atatürk silueti hediye etti.