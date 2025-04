Dünya ve Avrupa’da bileği bükülemeyen ‘Avatar’ lakabı ile tanınan Gökhan Seven, yeni şampiyonlar yetiştiriyor. Seven’in yoğun mesaisi semeresini verdi. Muhammet Talha Himkuran ile Turan Batın İnce, Kayseri’de kürsüye çıktı.Sadece Erzurum’da değil bilek güreşi dendiğinde tüm Türkiye’de ilk akla gelen isimlerden Gökhan Seven’in yetiştirdiği sporcular da bir bir kürsüye çıkıyor. Dünya ve Avrupa’da bileği bükülemeyen ‘Avatar’ lakaplı Gökhan Seven, sporcu olarak Erzurum ve Türkiye’ye şampiyonluklar kazandırmaya devam ederken, yetiştirdiği sporcularda daha şimdiden adından söz ettirmeye başladı.Kayseri’de Kürsüye Çıktılar7-12 Nisan Kayseri’de yapılan bilek güreşi Türkiye Şampiyonası milli takım seçmelerinde Muhammet Talha Himkuran Engelliler kategorisi ayakta 60 kg’da sağ kolda 1. Sol kolda ikinci oldu. Turan Batın İnce ise 15 yaş genç erkekler kategorisinde sağ kolda birinci olarak milli takıma seçildi. Dadaşların bilek güreşindeki milli gururu Gökhan Seven de 100 kg’da Türkiye şampiyonu olarak madalya ve şampiyonluklar zincirine yeni bir halka daha eklemiş oldu.Romanya’da Yapılacak Avrupa Şampiyonasına KatılacaklarAntrenörleri Gökhan Seven eşliğinde çalışmalarına devam eden Sporcular, 31 Mayıs 7 Haziran’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için Romanya’ya gidecekler. Türkiye’nin bütün illerinden il birincilerinin katıldığı yaklaşık 1800 sporcu, Romanya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına katılabilmek için gençler kıyasıya savaştı. Kayseri’deki Milli takım seçmelerinde Erzurum’u temsilen antrenör ve aynı zamanda sporcu olarak da katılan Gökhan Seven ve sporcuları memleketlerinin en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.Çakmur Tebrik Etti Başarılar DilediErzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Bileği bükülemeyen şampiyonları kutladı.İl Müdürü Çakmur, Dünya ve Avrupa’da bileği bükülemeyen Gökhan Seven ile Kayseri’de yapılan Milli takım seçmelerinde başarılı olan Muhammet Talha Himkuran ve Turan Batın İnce’yi tebrik ederek Romanya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesi başarı dileklerini iletti.