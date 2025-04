Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım seferberliği devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 18. Araç Filosu düzenlenen törenle tanıtıldı.Miting ve Gösteri Alanı’nda gerçekleştirilen törende konuşan Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Remzi Ertek, "Bundan yıllar önce bizim yeterli miktarda binek aracımız bulunmamaktaydı. Ancak Mehmet Sekmen Başkanımızla birlikte nice filolar kurduk. Vatandaşlarımıza daha güzel hizmetler verebilmek için çağın gereksinimlerini yerine getiriyoruz" dedi.Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Zafer Aynalı da, "Bugünkü araç ve iş makinası filomuzun yüzde 95’i milli ve yerli 17. Araç ve iş makinesi filomuz 1760 araçtan oluşuyor bugünkü 80 aracımızla birlikte bu rakamı 1840’a çıkarıyoruz. Bugünkü yatırımımızın toplam tutarı 300 milyon Türk Lirası’dır. Huzurlarınızda bize halkımıza hizmet etme imkânı veren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da, "Efendim tablo ortada Türkiye’ye çalışıyor, Cumhur İttifakı çalışıyor, Erzurum çalışıyor, Yakutiye çalışıyor Buna bugün hep birlikte tanıklık ediyoruz ve bu tablodan gurur duyuyoruz. Mehmet Sekmen Başkanımızın önderliğinde Erzurum’u şaha kaldırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da, "ESKİ’nin araç filosu bile neredeyse birçok şehrin araç filosundan daha fazla Yatırım aşığı Şehrül Eminimiz Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey’e ilçem adına şükranlarımı sunuyorum" kaydını düştü."Cumhur ittifakımızla birlikte Erzurum güçlü yarınlara ilerliyor"MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül de, törende şu görüşlere yer verdi: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ile Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin beraberliğinde Cumhur İttifakımız canla başla halkımıza hizmet ediyor. Dün olduğu gibi bugün de Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde kentin değişim ve dönüşümüne şahitlik ediyoruz. Birileri çığırtkanlık yapıp sokaklarda köylümüzü, milletimizi sokağa dökmeye çalışırken bizler de milletimize hizmet etmek için canımızla başımızla görev yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti her zaman dün olduğu gibi bugün de yarın da muzaffer olacaktır." AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da, şunları kaydetti: "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Ağabeyimiz 2014’ten beri Erzurum’a değer katmaya devam ediyor. İki buçuk yıla yakındır İl Başkanlığı görevini yerine getirmeye çalışıyorum. Şuna şahit oldum ki hem Ankara’da hem de İstanbul’da Sayın Başkanımız sadece Erzurum’a, Kartal’a ve Samandıra’ya dokunmamış, 80 kentimizin birçok şehrine dokunmuş Sayın Başkanımıza hem şehrimize hem de ülkemize yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 18’inci araç filomuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.""Erzurum gelişiyor, Erzurum büyüyor"Erzurum Vali Vekili Lokman Düzgün de, "Erzurumlu değiliz ama Erzurum’da çalışmaktan çok büyük gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bizler Erzurum’a gelmeden Erzurum’un şehircilik anlamında belediyecilik anlamında ne kadar iyi olduğunu zaten biliyorduk yalnız buraya geldiğimizde fark ettik ki Erzurum gerçekten anlatılanlardan bahsedilenlerden daha fazla belediyecilik anlamında ve şehircilik anlamında çok gelişmiş Başkanımızı bu güzel hizmetlerinden ötürü yürekten kutluyorum" dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, "Her yeni adımda, her yeni araçta, sadece demir ve çelik görmeyiz biz.Her araca gönlümüzü koyar, dualarımızı yükler, yüreğimizi iliştiririz. Çünkü biz biliriz ki, gerçek belediyecilik sadece yol yapmak, bina dikmek, çöp toplamak değildir. Gerçek belediyecilik, insana dokunmaktır. Gönüllere girmektir. Ve şunu hep birlikte gördük, yaşadık, hissettik: Bir şehri mamur eden şey beton değil, merhamettir " diye konuştu. "Erzurum, bir kutlu ecdadın mirasıdır. Her karış toprağında aziz şehitlerimizin, yiğit mücahitlerin, dadaşların alın teri vardır. Bu şehir yalnızca geçmişiyle değil, geleceğiyle de büyük olmalıdır. İşte biz, bu büyük geleceği hep birlikte inşa ediyoruz. Araç filolarımızı yeniliyor, donanımlarımızı çağın gereklerine göre geliştiriyor, şehrimizi akıllı teknolojilerle tanıştırıyoruz" diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: "Bugün burada bir araç filosu tanıtıyoruz, evet. Ama aynı zamanda burada bir zihniyet değişimini de ortaya koyuyoruz. Bizim belediyeciliğimiz, eser ve hizmet belediyeciliğidir. Ama aynı zamanda gönül belediyeciliğidir. Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bırakmışken, ikinci yüzyıla adım atarken, belediyecilik anlayışımız da yepyeni bir ruh, yeni bir vizyon, yeni bir dinamizm kazanmalıdır. Biz, işte bu ruhla, bu vizyonla yol alıyoruz. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini artırmak, şehir kültürünü daha ileriye taşımak için tüm ekibimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla yürüyen bir yönetim anlayışımız var. Biz biliyoruz ki, bir şehirde bir anne çocuğuyla huzurluysa, yaşlılarımız başı dik geziyorsa, gençlerimiz umutla sabaha uyanıyorsa, orada belediye görevini hakkıyla yapıyor demektir. Biz bu şehri sadece bugüne değil, geleceğe de hazırlamakla mükellefiz. Bu nedenle sadece araç filolarımızı değil, tüm şehir sistemimizi, ulaşımı, altyapıyı, sosyal yaşam alanlarını, çevre yatırımlarını, kültür ve sanatı da aynı vizyonla ele alıyoruz. Erzurum’u geleceğin şehirleriyle yarışacak bir yapıya kavuşturmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Şimdi, bu araçlarla birlikte, rutin hizmetlerimizi yapmayacağız; gönüllere sevgi, ihtiyaç sahiplerine umut, sokaklara düzen getireceğiz. Çünkü bu bizim davamızdır. Bu, sadece bir belediyecilik işi değil, bir gönül işi, bir ahiret meselesidir. Bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Ve yine diyoruz ki: ‘İş bilenin, kılıç kuşananın.’ Tecrübemizle, samimiyetimizle, kararlılığımızla bu millete hizmetkâr olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Rabbim, bizleri bu yoldan ayırmasın."Konuşmaların ardından dualar eşliğinde 18. Araç Filosu’nun açılışı yapıldı.