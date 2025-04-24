Bu hafta tek parolanın kazanmak olduğunu dile getiren 23 Elazığ FK Teknik Sorumlusu Ümit Tütünci, "İnanınki bu şehir, bu kulüp çok daha fazlasını hak ediyor. Ligde kalıp seneye çok farklı hedefler içinde olacağız" dedi.Nesine 3. Lig 1. Grup’un 30. Haftası’nda evinde Kuşadasıspor ile karşılaşacak olan 23 Elazığ FK’da kritik maçın hazırlıkları devam ediyor. Averajla küme düşme hattının bir basamak üstünde yer alan 23 Elazığ FK, Doğukent Stadı’ndaki antrenmanda üçüncü bölge hücum çalışması, hızlı atak ve duran top çalışması yaptı.Oyuncuların durumun farkında olduklarını belirten Teknik Sorumlu Ümit Tütünci, "Bu hafta tek parolamız kazanmak. Allah’ın izniyle kazanacağız. İnanınki bu şehir, bu kulüp çok daha fazlasını hak ediyor. Ligde kalıp seneye çok farklı hedefler içinde olacağız. Kazanırken bütün Elazığ’ı arkamızda görmek istiyoruz. Eksiklerimize gelirsek orta sahada var. Kim olursa olsun çıkacağız ve aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Necati Erdem başkanımız sağ olsun biletleri aldı ve ücretsiz dağıtacak. Herkesi cumartesi saat 15.00’te bekliyoruz" diye konuştu.