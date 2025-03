Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında "Kadir Gecesi" özel programı düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Prof. Dr. Abdurrahman Ateş konferans verdi.Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen program, Nikah Sarayı’nda gerçekleştirildi. Program, Hafız Ahmet Tayyar ve Hafız Serdar Uzala tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Ateş bir konferans verdi. Prof. Dr. Ateş, "Tilavetten Kıraata Kur’an Tasavvurumuz" konulu konferansta Kur’an-ı okuyup anlamanın ve yaşamanın önemini anlattı.Prof. Ateş, "Kur’an indirildiği geceyi Kadir yaptı, ona bir kıymet biçti. Kur’an indirildiği ayı Ramazan yaptı. Bütün ayların en üstünü yaptı. Kur’an indirildiği şehri ‘beledil emin’ yaptı, Tin suresinde geçtiği gibi, Mekke’yi emin belde hale getirdi. Kur’an, kendisini indiren Allah ile Resulullah arasında aracılık yapan Cebrail’e ‘Ruh’ul emin’ vasfını verdi, onu emin yaptı ve nihayetinde Kur’an, kendisine muhatap olarak kabul eden insanlara mü’min vasfını verdi. Kur’an, kendisinin muhatabı olan insanların adını mü’min yaptı. Kur’an bu ismi verdiğine göre her bir Müslümanın, Kur’an’ın yakıştırdığı, nitelediği bu vasfa sahip olup olmadığını kendi hayatında sorgulamak durumundadır. Ramazanlar bizim için bu sorgulamaların bir fırsatıdır, fırsatı olmalıdır" dedi.Kadir Gecesi özel programının ardından Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında her hafta Sanat Sokağı’nda düzenlenen Kahoot! Bilgi Yarışması’nın finali Nikah Sarayı’nda gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen, Ramazan ayı süresince yoğun ilgi gören Kahoot! Bilgi Yarışması’nın Umre ödüllü finali Kadir Gecesi’nde yapıldı.Ramazan ayı boyunca hafta sonları her akşam düzenlenen yarışmalar, özellikle gençlerin dini bilgilerini pekiştirmelerine imkan sağladı. Siyer, İslam Tarihi ve İlmihal konularında gerçekleştirilen yarışmalarda, her etkinlikte dereceye giren birinci, ikinci ve üçüncülere çeşitli ödüller verildi. Ramazan ayının manevi atmosferini ilimle pekiştirmeyi hedefleyen yarışmalar, hem eğlenceli hem de öğretici yapısıyla dikkat çekti. Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen yarışmalar, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğe de katkı sundu.Kadir Gecesi’ne özel olarak hazırlanan final programında ise büyük heyecan yaşandı. Kadir Gecesi’nde gerçekleştirilen özel yarışmada birinci olan Ahmet Sevinç, Umre ziyareti ödülünün sahibi oldu. Yarışmada ilk 5’e giren diğer katılımcılara da çeşitli hediyeler takdim edildi.