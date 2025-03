Malatya’da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Malatya Park AVM önünde düzenlenen fidan dağıtım programına Malatya Valisi Sayın Seddar Yavuz, Malatya Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar, AVM Genel Müdürü Coşkun Güvenc, kurum personelleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Programda, 7 bin adet fidan, öğrencilere ve vatandaşlara dağıtıldı. Etkinlik, doğanın korunmasına ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlendi. Vali Yavuz, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Biz bu dinin mensubuyuz. Medeniyetimiz, doğaya saygıyı ve yeşili korumayı bize emrediyor. Bugün diktiğimiz her fidan, geleceğimize bırakacağımız bir mirastır" diyerek, çevre bilincinin önemine dikkat çekti.Yeşilin korunmasının her zaman öncelikli bir hedef olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, "İklim değişikliğinin etkilerinin daha belirgin hale geldiği bu dönemde, ağacın ve doğanın önemini bir kez daha hatırlatmak istedik. Bugün burada sevgili evlatlarımızı gördükçe geleceğe dair umutlarımız da hep yeşeriyor" dedi.Programda yer alan Coşkun Güvenc, etkinliğin önemine değinerek, Malatya Park AVM olarak çevre dostu projelere her zaman destek verdiklerini belirtti ve yeşil bir geleceğe katkı sağlamak için bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.Programda ayrıca, Ramazan Bayramı’na yaklaşırken vatandaşlara bayram mesajı da iletildi. Vali Yavuz, "Şimdiden mübarek Ramazan Bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzur dolu günler diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.