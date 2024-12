Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası’nda, bu yıl üç parti halinde gerçekleşen doğumlarla toplamda 150 yavru kedi dünyaya geldi.Van’ın simgelerinden biri olan ve Türkiye’nin milli ırkı olarak tescillenen Van kedilerinin neslinin korunması için yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Cana yakınlıkları, ipeksi beyaz kürkleri, farklı göz renkleri ve suya olan ilgileriyle tanınan Van kedileri, ününü sınırların ötesine taşıyarak Türkiye’nin önemli değerleri arasında yer alıyor.İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, bu yılki doğumların planladıkları şekilde tamamlandığını ve 2025 yılı doğumları için hazırlıkların başladığını belirtti. Her yıl bir önceki yılı geçme gibi bir hedeflerinin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kaya, “Araştırma merkezimizde 2024 yılına yönelik bir program hazırlamıştık. Bu programda üç grup halinde çiftleştirme yapmayı planlıyorduk ve 2024’ün son ayına geldiğimizde bu projeyi başarıyla tamamladık. Dolayısıyla her yıl bir önceki yılı geçme hedefimiz var ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Ancak, daha fazlasını düşünsek de temkinli ilerlememiz gerektiği bilinciyle hareket ediyoruz. Ayağımızı yere sağlam basarak 2024 yılının planlamasını tamamladığımızı söyleyebilirim” dedi.“Bu yıl toplamda 150 yavru elde ettik”Yavru kedilerin büyük bir kısmını merkezde bırakarak ciddi bir gençleştirme çalışması yaptıklarını dile getiren Kaya, “Fazla olanları ise belli bir ücret karşılığında sahiplendirdik. Çünkü bu yıl kendi bünyemizdeki hayvanları gençleştirme fırsatı bulduk. Bu nedenle, bu yılki yavruların genelini merkezimizde değerlendirerek önemli bir adım attık” diye konuştu.