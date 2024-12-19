Farsça Dilbilgisi, İslam Öncesi İran Edebiyatı, İslam Sonrası İran Edebiyatı, İran Mitolojisi, Çağdaş İran Edebiyatı ve İran Tarihi konulu yayınlanmış ve yayına hazırlanan çalışmaları bulunan Prof. Dr. Nimet Yıldırım, ‘15. Uluslararası Farabi Festivali’nde “Seçkin ve Öncü Bilim Adamı ve Araştırmacı” ödülüne layık görüldü.İran İslâm Cumhuriyeti’nin her yıl düzenlediği ve sosyal bilimler alanında en büyük ve değerli bilimsel ödülü olarak ifade edilen “Farabi Ödüllerinin” verildiği “15. Uluslararası Farabi Festivali” kapsamında 37 bilim adamı ödüle layık görüldü. İran Cumhurbaşkanlığı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ve UNESCO İran Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen uluslararası festivale bu yıl 2 bin 585 eser katıldı. Bu eserlerin 2 bin 202 tanesi İran’dan, 383 tanesi İran dışından İranologlar ve Fars Dili ve Edebiyatı araştırmacıları tarafından kaleme alındı. 485’i İranlı 24’ü İran dışından toplam 509 hakem bilim adamının yer aldığı komisyonlar tarafından incelenen ve değerlendirilen eserlerden 37 tanesinin yazarları ödüle layık görüldü. 35’i İran’dan ve 2’si İran dışından 37 bilim adamı seçkin bilim adamı olarak ilan edildi.Yıldırım’ın ödülünü Cumhurbaşkanı Pizişkiyan verdi15. Uluslararası Farabi Festivali’nde Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nimet Yıldırım, uluslararası kategorisinde “Seçkin ve Öncü Bilim Adamı ve Araştırmacı” olarak seçildi. Yıldırım ödülünü İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Mesud Pizişkiyan’ın elinden aldı. Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Mesud Pizişkiyan, Yıldırım’a ödülünü verirken takdim ettiği takdirnamesinde şu cümlelere yer verdi: "Uluslararası bilimsel araştırmalarınız ve samimi çalışmalarınız; kıymetli ve seçkin eserleriniz, üstün gayretleriniz, Anadolu’da Farsça ve Farsça edebiyat konulu çalışmaların öncüsü olmanız bizim için çok önemli olarak değerlendirilmektedir. Çabalarınızı çok değerli görüyorum"“Erzurum, Üniversitem ve Ülkem adına guru duydum”Yıldırım, çalışmalarının böylesi uluslararası bir kurum tarafından değerlendirilerek birinciliğe layık görülmesinin, kendisinin “Seçkin ve öncü bilim adamı ve araştırmacı” olarak ilan edilmesinden dolayı son derece mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Erzurum, Atatürk Üniversitesi ve Türkiye adına gurur duydum. Türkiye ile İran arasında kültürel alanlarda çalışmalarının hem ülkemizde hem Türkçe konuşan coğrafyalarda ve hem de İran’da büyük ilgi görüyor” şeklinde konuştu. Son yıllarda yayınlanan dört önemli eserini de İran Cumhurbaşkanı’na takdim eden Prof. Dr. Nimet Yıldırım daha önce İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından "Yılın Kitabı Ödülü" , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından davet edilerek takdirle; İran Bilim Araştırma Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Firdevsi Nişanı” ve Azerbaycan Kültür Bakanlığı tarafından "Nizami Madalyası" ile ödüllendirilmişti.