Erzurum’un Oltu ilçesi Atatürk İlkokulu’ndan bu defa çocuklar değil velilere yönelik kitap okuma programı yapıldı.Oltu Atatürk İlkokulu, öğrencilerin eğitimi kadar velilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarına da devam ediyor. Okul yönetimi ve öğretmenleri tarafından yürütülen "Her Ay Bir Kitap" adlı kitap okuma ve analiz programı kapsamında, veliler her ay belirlenen bir kitabı okuyarak okulda yapılan toplantılarda değerlendirmelerde bulunuyor.Bu kapsamda düzenlenen son etkinlikte anlamlı bir buluşma gerçekleşti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda temsili olarak Kaymakamlık koltuğuna oturan Atatürk İlkokulu öğrencisi İkranur Dursun, makamda arkadaşlarına kitap ve futbol topu sözü vermişti. Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, İkranur’un bu anlamlı isteğini yerine getirerek okulu ziyaret etti. Sınıfında İkranur ile bir araya gelen Kaymakam Çelik, öğrencilerle sohbet etti, kitap ve futbol topu hediyelerini bizzat teslim etti.Ziyaretin ardından Kaymakam Çelik, okulda devam eden veli kitap okuma programına da katıldı. Velilerle kitaplar üzerine sohbet eden Çelik, etkinliğe katkı sunan velilere kitap hediye etti.Okulun aile danışmanı Sosyolog Tuba Nuray, programla ilgili yaptığı açıklamada, "Velilerimizle her ay bir kitap okuyup okulda birlikte analiz ediyoruz. Bu, farklı kişiliklere sahip bireylerin düşüncelerini paylaşması açısından çok kıymetli. Her çocuk farklıdır; bu sayede veliler, çocuklarını daha iyi tanıyor ve onlara uygun yaklaşım geliştirebiliyorlar," dedi.Katılımcı veliler ise bu etkinliklerin kendilerine ve çocuklarına büyük katkı sağladığını belirterek, "Çocuklarımızı daha iyi tanıyoruz, eğitimlerine bilinçli bir şekilde katkı sunabiliyoruz. Bu program sayesinde hem kişisel hem de ailevi olarak çok şey kazandık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar.Okul müdürü Ruhi Aslan, "Velilerimize kitap okuma ve analiz etme programıyla bilinçlenmelerini hedefledik. Böylece çocuklarını daha iyi tanımalarında yardımcı oluyor. Programlarımız yıl boyu devam edecek" şeklinde konuştu.