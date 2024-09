DAİMFED Malatya Şube Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Kadircan Esen, 2020 yılında Beylerdersi Viyadüğü’ne alternatif bir köprünün yapımı için o dönem yaptıkları başvurunun Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin revizyon imar planlarını onaylanmaması nedeniyle sekteye uğradığını açıkladı.Şehrin Batı girişinde bulunan Turgut Özal Viyadüğü (Beylerderesi)’nün 21 günlük bakıma alınması kente giriş ve çıkış yapmak isteyen araç sürücülerinin adeta çilesi oldu. Her gün kilometrelerce kuyruğun oluştuğu köprüye alternatif olmadığı için eleştiriler artarken 2020 yılında Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Kadircan Esen’in o günlerde bu sorunu çözüme kavuşturmak istediği ancak bürokrasiye takıldığı ortaya çıktı.Konuyla ilgili kendi sosyal medya hesabından belgeleri ile birlikte paylaşımda bulunan Doğu Akdeniz Müteahhitleri Birliği Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, viyadük meselesinin tartışıldığı bu günlerde aslında sorunun yıllar önce çözüme kavuşturulması için girişimlerde bulunulduğunu gün yüzüne çıkardı.Elazığ Sivrice depreminden sonra 31 Ocak 2020’de DSİ ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne o dönem resmi bir yazı yazdıklarını ifade eden Esen, yaklaşık 4.5 yıl önce bu sıkıntının öngörüldüğünü fakat projenin sonuca varmadığını belirtti.“DSİ ve Karayolları projemizi o dönem destekledi ama imar planı büyükşehirden onaylanmadı”O dönem Yeşilyurt Belediyesi olarak Beylerderesi’nde alternatif bir viyadük için proje hazırladıklarını bunu da Elazığ’da bulunan Karayolları ve DSİ Bölge Müdürlükleri ile defalarca görüştüklerini anlatan Esen, ancak o dönem Büyükşehir Belediyesinden revizyon imar planlarının onaylanmaması ile birlikte projenin hızının sekteye uğradığını dile getirdi.Sosyal medyadan o döneme ait arazi, proje ve yazışma resimlerini paylaşarak yeni yönetimin dönemin projelerinden faydalanmasını ve daha modern ve içerikli proje üretmelerini temenni eden Esen, gelecekte önlem alınmazsa sorunun daha da büyüyeceğine işaret etti.“İkizce TOKİ konutlarının tamamlanması ile her gün bu sıkıntıyı göreceğiz”Belediye Başkan yardımcılığı görevi sırasında Beylerdersi Viyadüğündeki geçen araç sayısının tespitini yaptıklarını da anlatan Esen, o zamanki şartlarda bile OSB’nin iş çıkış saatinde trafiğin yoğun olduğunu söyledi. Şu an yapılan İkizce TOKİ konutları ile köprü trafiğinin anormal derecede yoğunluk sağlayacağını ifade eden Esen, O dönem çelik konstrüksiyon köprü üzerinde çalıştıklarını ama şu an maliyet, zemin analizi gibi parametreler ile bu çalışmanın olumlu noktada revize edilebileceğini söyledi.